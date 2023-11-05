إيرادات «فوكسكون» تتراجع 4.6% إلى 23 مليار دولار

المصدر: بكين - بلومبرغ

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أعلن الشريك الأبرز لشركة «أبل»، «هون هاي بريسيجن إندستري» والمعروف أيضاً باسم «فوكسكون»، انخفاضاً بنسبة 4.6% في إيرادات أكتوبر إلى 741.2 مليار دولار تايواني (23 مليار دولار). ولكنها حافظت على «توقعات النمو الكبيرة» لربع ديسمبر، والذي عادة ما يكون الأكثر ازدحاماً في «هون هاي» بسبب شحنات «أيفون» في نهاية العام. وصل أحدث هاتف «أيفون 15» من «أبل» إلى أرفف المتاجر في سبتمبر.

وتراجعت مبيعات شركة «هون هاي بريسيجن إندستري» في أكتوبر، مما يعكس حالة عدم اليقين في أعمالها، بعد أن أطلقت بكين تحقيقاً في أكبر شركة مجمعة لأجهزة «أيفون» في العالم.

الشركة قالت في بيان مقتضب إن العمليات «ستتصاعد تباعاً»، من دون الخوض في تفاصيل.

ويؤدي التحقيق في الصين إلى تعقيد وضع شركة «أبل» في البلد الذي يمثل أكبر سوق، وقاعدة إنتاجها. وقالت وسائل الإعلام الحكومية في 22 أكتوبر، إن المنظمين هناك يقومون بعمليات تدقيق ضريبية، ويراجعون وجهة استخدام «فوكسكون» للأراضي.

يشعر المستثمرون بالقلق إزاء آفاق «أيفون» في الصين، التي تستحوذ على نحو خمس مبيعات «أبل»، فالاقتصاد الاستهلاكي في البلاد يترنح، في حين تواجه الشركات الأمريكية بيئة معادية على نحو متزايد، مع استمرار الصراع التكنولوجي مع الولايات المتحدة.

وجاء الإعلان المفاجئ لشركة «هواوي» عن هاتف ذكي مزود بمعالج جيل خامس متطور مصنوع في الصين، ليحرك المشاعر القومية، ويدفع بمبيعات «أيفون» نحو التراجع.

وقالت «هون هاي»، الذراع العامة لـ«فوكسكون»، إنها ستتعاون مع السلطات. لكن أسهم الشركة ووحدتها المدرجة في البر الرئيسي، شركة «فوكسكون إنداستريال إنترنت»، تراجعت بعد أنباء التحقيق، لتخسر نحو 9 مليارات دولار من قيمتها في مرحلة ما.

بشكل منفصل، تحقق تايوان أيضاً في رشاوى مشتبه بها مرتبطة بالحملة الرئاسية لمؤسس شركة «فوكسكون»، تيري جو، إذ يستعد الملياردير لخوض انتخابات العام المقبل.

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