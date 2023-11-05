الذهب يتماسك عند 2000 دولار ويسجل أول خسارة أسبوعية في شهر

المصدر: دبي - وكالات

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سجل الذهب أول خسارة أسبوعية منذ ما يقرب من شهر مع تباطؤ الإقبال على المعدن الذي يعد ملاذاً آمناً.

وارتفع الذهب في نهاية الجلسة 0.3% إلى 1999.9 دولاراً للأونصة ضمن تحركات في نطاق ضيق بلغ نحو 6 دولارات.

وانخفض الذهب بنحو 0.8% منذ بداية الأسبوع الماضي، دون مستوى الـ 2000 دولار الذي سجله الشهر الماضي بسبب تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة بـ 2.12% إلى 23.33 دولاراً للأونصة، وصعد البلاتين 1.15% إلى 941.3 دولاراً، وصعد البلاديوم 1.61% إلى 1128 دولاراً.

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