الأسهم الأمريكية والأوروبية تسجل أقوى مكاسب أسبوعية في العام 2023

المصدر: دبي - محمود حسن

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حققت الأسهم الأمريكية أقوى مكاسب أسبوعية لها في العام 2023، بدعم انخفاض عائدات السندات بعدما عززت إشارات تباطؤ كل من سوق العمل والخدمات التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي ربما انتهى من رفع أسعار الفائدة، كما زادت الرهانات على خفض معدلات الإقراض في وقت مبكر من يونيو.

وعلى أساس أسبوعي، ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 5.1% في أفضل أسبوع له ‏منذ أكتوبر عام 2022. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة ‏‏5.85% وربح مؤشر ناسداك 6.61%. وكان هذا أفضل أسبوع لكلا المؤشرين منذ ‏نوفمبر 2022.‏

ونتيجة لمكاسب وول ستريت في الأيام الخمسة الماضية، سجلت المؤشرات ‏الرئيسية أفضل أداء أسبوعي لها في العام الجاري.‏

وسجل «مقياس الخوف» (VIX) - والمعروف أيضاً بمؤشر التقلب - أكبر انخفاض له على مدار خمسة أيام خلال 21 شهراً. ارتفعت سندات الخزانة بجميع آجالها، وتقهقر عائد السندات لأجل عامين بمقدار 16 نقطة أساس إلى 4.83%. وسجل الدولار أقوى هبوط منذ يوليو. وانخفض سعر النفط إلى ما دون 81 دولاراً للبرميل.

تظهر مقايضات أسعار الفائدة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي الآن أن المتداولين يرون احتمالاً بنسبة 16% فقط لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى بحلول يناير، كما يرجحون بالكامل إجراء خفض للفائدة بحلول يونيو، بدلاً من يوليو. من جانب آخر، نما قطاع الخدمات الأمريكي بأضعف وتيرة في خمسة أشهر، وتباطأ نمو الوظائف، وارتفع معدل البطالة إلى 3.9%. زادت كشوف الأجور غير الزراعية بمقدار 150.000 وظيفة الشهر الماضي بعد القراءة المعدلة بالخفض في سبتمبر البالغة 297.000. وتباطأ نمو الأجور.

الأوروبية

من ناحية أخرى، سجل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي أكبر مكاسب أسبوعية له منذ مارس مدعوماً بأسهم العقارات الحساسة لأسعار الفائدة في الوقت الذي ‏عززت فيه مؤشرات على انتهاء التشديد النقدي المعنويات.‏

وارتفع المؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.2% مدعوماً أيضاً بأرباح تبعث على ‏التفاؤل وعلامات على تباطؤ التضخم وانخفاض عوائد السندات السيادية في منطقة ‏اليورو مع زيادة الرهانات على خفض أسعار الفائدة في 2024. وزاد المؤشر ‏‏3.4% خلال الأسبوع.‏

وشهدت الأسهم العقارية أكبر مكاسب أسبوعية منذ عام 2008 على الأقل مع ‏صعودها 12.2% إذ أدى ارتفاع السندات الحكومية إلى انخفاض العوائد في أوروبا ‏وحول العالم.‏

كما زاد قطاع السيارات 1.7% محققاً مكاسب أسبوعية بلغت 6.2%.‏

وهبط قطاع الطاقة 2.2% متتبعاً انخفاض أسعار النفط مع انحسار المخاوف بشأن ‏الإمدادات والتي نجمت عن التوترات في الشرق الأوسط.‏

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