تحديث خدمة «جوجل مابس» لتسهيل العثور على محطات شحن السيارات الكهربائية

المصدر: برلين - (د ب أ)

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قررت شركة التكنولوجيا وخدمات الإنترنت جوجل تحديث خطة الخرائط والملاحة الرقمية جوجل مابس وتوفيرها للمستخدمين في مختلف أنحاء العالم لكي تسمح للسائقين بالبحث عن محطات شحن السيارات الكهربائية المناسبة بسهولة أكبر.

ومع أحدث تحديث لخدمة جوجل مابس والمتاح لمستخدمي الأجهزة الذكية التي تعمل بنظامي التشغيل أندرويد وآي.أو.إس، ستوفر الخدمة معلومات إضافية عن الأماكن الموجودة فيها محطات شحن السيارات الكهربائية، بما في ذلك هل هذه المحطات تشحن بسرعة أو ببطء أو بصورة معتدلة.

ونظراً لأن كل المحطات لا تكون عاملة باستمرار، فإن السائق يستطيع أيضاً معرفة آخر مرة تم فيها استخدام هذه المحطة «لكي يتجنب إضاعة الوقت في الوصول إلى محطة لا تعمل».

وستفيد هذه المزايا الجديدة بشكل خاص سائقي السيارات الكهربائية المزودة بتطبيق ملاحة لا تستطيع عرض حالة تشغيل محطة الشحن في اللحظة الراهنة.

ومع آخر التحديثات، تقدم جوجل مابس خريطة أكثر تفصيلاً مع تقديم خدمة إميرسيف فيو في مدن عدة منها نيويورك ولندن وباريس وطوكيو. وفي وقت سابق من العام الحالي أعلنت جوجل أن هذه الخاصية ستوفر صورة متعددة الأبعاد للطريق الذي يسير فيه المستخدم لتسهيل تحديد اتجاهه أثناء القيادة.

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