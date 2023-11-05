توترات الشرق الأوسط تهوي بالنفط %6 في أسبوع

المصدر: نيويورك - رويترز

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انخفضت أسعار النفط أكثر من 2 % أول من أمس عند التسوية، مع تبدد المخاوف إزاء حالة التوتر في الشرق الأوسط، بينما زادت بيانات الوظائف التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي قد انتهى من دورة التشديد النقدي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.92 دولار أو 2.3 % إلى 84.89 دولاراً للبرميل، في حين هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.95 دولار أو 2.4 % إلى 80.51 دولاراً، وأنهى الخامان الأسبوع منخفضين بأكثر من 6 %بسبب توترات الشرق الأوسط.

وأظهرت بيانات رسمية، أمس، أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة تباطأ بأكثر من المتوقع في أكتوبر، كما تباطأ تضخم الأجور، ما يشير إلى انحسار في أوضاع سوق العمل. وتعزّز البيانات وجهة النظر بأن مجلس الاحتياطي الأمريكي ليس بحاجة إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة. وأبقى المجلس على أسعار الفائدة دون تغيير الأربعاء، في حين أبقى بنك إنجلترا الفائدة عند أعلى مستوى منذ 15 عاماً، وحافظ تثبيت السياسات على دعم أسعار النفط مع عودة بعض الرغبة في المخاطرة إلى الأسواق.

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