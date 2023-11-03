النفط يرتفع لكنه يتجه لخسارة أسبوعية

المصدر: وكالات

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ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة بعدما أظهرت بيانات تباطؤ سوق الوظائف الأمريكية بأكثر من المتوقع الشهر الماضي، مما عزز التوقعات بتوقف رفع أسعار الفائدة في البلد أكبر استهلاكا للخام في العالم، لكنها ظلت تتجه لتكبد خسارة أسبوعية مع انحسار المخاوف على صعيد الإمداد الناجمة عن التوتر في الشرق الأوسط.

وبحلول الساعة 1243 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 81 سنتا بما يعادل 0.9 بالمئة إلى 87.66 دولاراً للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.01 دولار أو 1.2 بالمئة إلى 83.47 دولاراً للبرميل.

ارتفع كلا الخامين القياسيين بأكثر من دولارين للبرميل أمس الخميس، لكنهما في طريقهما لخسارة أسبوعية تصل إلى ثلاثة بالمئة.

وأظهرت بيانات رسمية اليوم أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة تباطأ بأكثر من المتوقع في أكتوبر، كما تباطأ تضخم الأجور، مما يشير إلى انحسار في أوضاع سوق العمل.

وقد تعزز البيانات وجهة النظر بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي ليس بحاجة إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة.

أبقى المجلس على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، في حين أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 15 عاما. وحافظ تثبيت السياسات على دعم أسعار النفط مع عودة بعض الرغبة في المخاطرة إلى الأسواق.

وفي الوقت نفسه، انكمش نشاط الصناعات التحويلية في الصين على غير المتوقع في أكتوبر. وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء يوم الأربعاء أن المؤشر الرسمي لمديري المشتريات انخفض إلى 49.5 في أكتوبر من 50.2، متراجعا إلى ما دون مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين الانكماش والنمو.

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