الذهب يتجه لتسجيل أول تراجع أسبوعي في قرابة شهر

المصدر: وام

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يتجه الذهب اليوم الجمعة لتسجيل أول خسارة أسبوعية منذ ما يقرب من شهر مع تباطؤ الإقبال على المعدن الذي يعد ملاذا آمنا، وسط إحجام من المتعاملين إلى حد كبير قبيل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 0955 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1989.83 دولاراً للأوقية (الأونصة)، وجاءت تحركاته في نطاق ضيق بلغ ستة دولارات.

كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1997.40 دولاراً.

انخفض الذهب واحداً بالمئة تقريبا منذ بداية الأسبوع، مبتعداً عن مستوى الألفي دولار الذي سجله الشهر الماضي بسبب تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط.

وقال مايكل هيوسون كبير محللي الأسواق في سي.إم.سي ماركتس "تراجعت أسعار الذهب بسبب تقلص علاوة المخاطر الجيوسياسية مع اعتياد الأسواق على فكرة وجود صراع طويل بين إسرائيل وحماس".

وأضاف "الأموال تخرج من الذهب والدولار الأمريكي وتعود إلى الأصول الأكثر مخاطرة".

تتجه الأسهم صوب أكبر ارتفاع أسبوعي لها في عام، بينما ارتفعت السندات وتراجع الدولار مع ترحيب المستثمرين بالتوقف في حملة رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 22.63 دولاراً للأوقية وتتجه صوب تسجيل ثاني خسارة أسبوعية على التوالي.

وصعد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 925.13 دولاراً، متجها صوب رابع زيادة أسبوعية على التوالي. وصعد البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1111.62 دولاراً.

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