89.50 مليار دولار إيرادات أبل متجاوزة التوقعات .. والسهم يربح 1.46 دولار

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة "أبل" عن نتائج الربع الرابع من العام المالي 2023، حيث بلغت ربحية السهم 1.46 دولار مقابل توقعات عند 1.39 دولار، فيما بلغت الإيرادات 89.50 مليار دولار مقابل توقعات عند 89.28 مليار دولار.

وبلغ صافي الدخل 22.96 مليار دولار، مقابل 20.72 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، أما بالنسبة للسنة المالية بأكملها لشركة أبل، فقد سجلت مبيعات بقيمة 383.29 مليار دولار، بانخفاض حوالي 3٪ عن العام المالي 2022 . وانخفضت الإيرادات الفصلية بأقل من 1٪ في ربع سبتمبر.

وكانت مبيعات أيفون متوافقة مع توقعات وول ستريت وزادت بأكثر من 2٪ عن العام الماضي. وكان هذا هو خط الأجهزة الوحيد لشركة أبل الذي أظهر نموًا في هذا الربع، وتضمنت هذه الفترة حوالي أسبوع فقط من مبيعات أيفون 15.

إيرادات آيفون: 43.81 مليار دولار، مقابل 43.81 مليار دولار متوقعة

إيرادات ماك : 7.61 مليار دولار مقابل 8.63 مليار دولار متوقعة

إيرادات أي باد: 6.44 مليار دولار مقابل 6.07 مليار دولار متوقعة

إيرادات الأجهزة القابلة للارتداء: 9.32 مليار دولار، مقابل 9.43 مليار دولار متوقعة

إيرادات الخدمات : 22.31 مليار دولار، مقابل 21.35 مليار دولار متوقعة

هامش الربح الإجمالي: 45.2% مقابل 44.5% المتوقعة

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