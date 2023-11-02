الأسهم الأمريكية تتلقى دفعة من رهانات انتهاء التشديد النقدي.. وترتفع بـ 1.5%

المصدر: نيويورك - (رويترز)

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ارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت اليوم الخميس، وسط آمال المستثمرين حول بلوغ مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) نهاية دورة التشديد النقدي، كما عززت مجموعة من نتائج الأعمال الإيجابية المعنويات.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 350 نقطة أو 1.2 بالمئة. كما زاد ستاندرد أند بورز 500 نحو 1.46% إلى. وصعد المؤشر ناسداك المجمع أو 1.46%.

كما انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بنحو 14 نقطة أساس عند 4.65%. ويأتي ذلك بعد أن تجاوز العائد القياسي 5٪ الشهر الماضي.

وهوت أسهم موديرنا نحو 10٪ بعد أن أعلنت شركة الأدوية العملاقة عن خسارة حادة في الربع الثالث.

وقال كريس زاكاريللي، كبير مسؤولي الاستثمار في تحالف المستشارين المستقلين: توقعنا أن يتحدث جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بصرامة أكثر، ويبذل قصارى جهده لمنع الأسواق من اتخاذ «التخطي» المتتاليين في رفع أسعار الفائدة كضوء أخضر للأصول الخطرة، لكننا فوجئنا بمدى تفصيل لغته بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يزال يشعر بالقلق بشأن التضخم، ولن يتردد في رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب.

كما استوعب المستثمرون المزيد من الإشارات على تراجع التضخم وتخفيف سوق العمل. وانخفضت تكاليف العمالة بنسبة 0.8٪ في الربع الثالث مقارنة بتوقعات زيادة بنسبة 0.7٪ من الاقتصاديين الذين استطلعت داو جونز آراءهم.

وارتفعت مطالبات البطالة الأسبوعية يوم الخميس إلى 217.000 للأسبوع المنتهي في 28 أكتوبر، أكثر من 210.000 في الأسبوع السابق وتقديرات داو جونز البالغة 214.000.

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