الأسهم الأوروبية ترتفع.. والمؤشر نيكاي يتجاوز 32 ألف نقطة

المصدر: عواصم - رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفعت الأسهم الأوروبية مدفوعة بصعود أسهم شركات العقارات والتكنولوجيا، التي تتأثر بأسعار الفائدة.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.2 في المئة، خلال التداولات.

وزاد قطاع العقارات 2.7 في المئة مع صعود سهم شركة كوجامو الفنلندية للمساكن 7.6 في المئة، بعد أن أعلنت الشركة نتائج أعمالها للربع الثالث.

كما صعد قطاع التكنولوجيا 2.3 في المئة مع ارتفاع سهم شركة (جاست إيت تيك أواي.كوم)، وهي أكبر شركة في أوروبا لتوصيل الوجبات عبر الإنترنت، بنسبة سبعة في المئة.

وشهد سهم شركة أديكو السويسرية للتوظيف أكبر زيادة على ستوكس600، إذ صعد 10.2 في المئة، بعد أن أعلنت الشركة تسجيل أرباح صافية أعلى من المتوقع في الربع الثالث.

وزاد سهم شل 1.4 في المئة، بعد أن أعلنت تسجيل أرباح في الربع الثالث تتسق مع التوقعات بلغت 6.2 مليارات دولار.

اليابان

تجاوز المؤشر نيكاي عتبة 32 ألف نقطة لأول مرة في أسبوعين وسط رهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سينهي دورة التشديد النقدي، وأن عوائد السندات الأمريكية ستبلغ ذروتها.

وكانت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق من بين أكبر الرابحين على المؤشر، واستفادت أسهم النمو من التوقعات بانخفاض تكاليف الاقتراض.

وارتفع المؤشر نيكاي 1.1 في المئة إلى 31949.89 نقطة عند الإغلاق، بعد أن وصل إلى 32087.13 نقطة لأول مرة منذ 18 أكتوبر.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.51 في المئة، وكان الأداء القوي لأسهم شركات التكنولوجيا واضحاً حين ارتفعت 1.07 في المئة على المؤشر توبكس، وربح المؤشر نيكاي 3.09 في المئة على مدار الأسبوع، والأسواق اليابانية مغلقة اليوم الجمعة، بمناسبة عطلة عامة.

وزاد سهم شركة أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق عشرة في المئة ليكون أعلى سهم رابح على المؤشر نيكاي لليوم الثاني.

ومن بين الأسهم الأخرى المرتبطة بالرقائق، والتي حققت مكاسب كبيرة، سهم سكرين هولدينجز، الذي ارتفع 7.7 في المئة، وسهم رينيساس إلكترونيكس، الذي صعد 5.34 في المئة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز