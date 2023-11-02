الملياردير الروسي أليكسي كوزميتشيف متهم بالاحتيال الضريبي في فرنسا

المصدر: باريس - أ ف ب

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وُجه الاتهام للملياردير الروسي أليكسي كوزميتشيف بالاحتيال الضريبي في فرنسا، حسبما أعلن المدعي العام المالي الفرنسي،

ووضع كوزميتشيف المقرب من الرئيس فلاديمير بوتين «تحت الرقابة القضائية» ومُنع من مغادرة البلاد، بحسب مكتب المدعي العام المالي الوطني.

ويواجه أيضاص اتهامات بإخفاء العمل مع مجموعة إجرامية منظمة وشبهة غسل الأموال.

وأُجبر كوزميتشيف على دفع سند ضمان مالي بقيمة ثمانية ملايين يورو، ورفض محاميه التعليق على القضية.

اعتقل كوزميتشيف (61 عاماً) في منتجع سان تروبيه في الريفييرا الفرنسية، حسبما قال مصدر لوكالة «فرانس برس» في ساعة متأخرة الاثنين.

ونفذت الشرطة عمليات دهم في العديد من المواقع المرتبطة برجل الأعمال، من بينها منزله في باريس، ومنزله في سان تروبيه، وفق المصادر.

وكوزميتشيف أحد مؤسسي مجموعة ألفا، وتطاله عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي.

ووفق الاتحاد الأوروبي فإن مصرف ألفا بنك، الذي يمتلك كوزميتشيف حصة كبيرة فيه، هو أحد أكبر دافعي الضرائب لروسيا، ورجل الأعمال نفسه من بين «أكثر الشخصيات نفوذاً في روسيا»، وعلى صلة وثيقة ببوتين.

وفي مارس 2022 صادرت السلطات يختين، تتجاوز قيمتهما خمسة ملايين يورو يملكهما كوزميتشيف، بموجب العقوبات الأوروبية، التي فرضت على روسيا، حسبما قال مصدر لوكالة «فرانس برس» آنذاك.

والملياردير الروسي، الذي يقول إن لديه روابط عائلية في فرنسا، أطلق نداء لرفع العقوبات الأوروبية عنه، بحسب مصدر قريب من الملف.

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