الأسواق الأوروبية تسجل أعلى مستوى في أسبوعين بدعم أسهم الرعاية الصحية

المصدر: عواصم - رويترز

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ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوى في أسبوعين تقريباً اليوم الأربعاء مدعومة بأسهم الرعاية الصحية.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة خلال التداولات متجهاً إلى تحقيق مكاسب لليوم الثالث على التوالي.

وقادت أسهم قطاع الرعاية الصحية المكاسب وصعدت واحداً بالمئة، مع ارتفاع سهم جلاكسو سميث كلاين 1.8 بالمئة بعد أن رفعت توقعاتها لأرباح ومبيعات العام بالكامل للمرة الثانية.

وهوى سهم أورستد الدنمركية 20.1 بالمئة إلى قاع المؤشر ستوكس 600 بعد إخفاق الشركة في تسجيل الأرباح المتوقعة في الربع الثالث وفي ظل ارتفاع كبير في مخصصات انخفاض القيمة.

كما هبط سهم شركة البناء السويدية سكانسكا 12.3 بالمئة بعد الإعلان عن أرباح تشغيلية للربع الثالث أقل بكثير من التوقعات بتأثير من ضعف أسواق العقارات.

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