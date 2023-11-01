أوزبكستان تخطط لزيادة صادرات تكنولوجيا المعلومات إلى 5 مليارات دولار بحلول2030

المصدر: طشقند - البيان

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تخطط أوزبكستان لزيادة صادراتها من تكنولوجيا المعلومات إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2030، وفقًا لفارخاد إبراهيموف، الرئيس التنفيذي لشركة IT Park الأوزبكية. وهي مبادرة مدعومة من الدولة تهدف إلى تسريع نمو صناعة BPO وخدمات تقنية المعلومات الخارجية في أوزبكستان.

أخبر إبراهيموف المشاركين في منتدى خدمات تقنية المعلومات في أوزبكستان أن تزايد سكان البلاد الشباب ، والبنية التحتية القوية، وبرامج دعم الحكومة تجعل البلاد في وضع جيد لتحقيق هذا الهدف.

وقال إبراهيموف: "مع عدد سكان يبلغ 36 مليون نسمة ومتوسط عمر 29 عامًا، فإن سكان أوزبكستان الشباب والمتنامي في وضع مثالي للنجاح في مجال تكنولوجيا المعلومات". "99٪ من سكان البلاد لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت ويتخرج أكثر من 25000 طالب من الجامعة سنويًا."

وتقدم شركة IT Park مجموعة من الحوافز للشركات التي تعمل في أوزبكستان، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية، ومساحات المكاتب المجانية، ومنح لتدريب الموظفين. لدى IT Park أيضًا عدد من البرامج لمساعدة الشركات على تصدير خدماتها.

وحتى اليوم، يوجد أكثر من 1400 شركة مقيمة في IT Park توظف حوالي 24000 متخصص.

وتوقع إبراهيموف أنه بحلول عام 2030، سيكون هناك أكثر من 300000 متخصص يعملون لدى 10000 شركة في صناعة خدمات تقنية المعلومات الخارجية في البلاد.

ينمو قطاع تكنولوجيا المعلومات في أوزبكستان بسرعة، وتصبح البلاد وجهة استثمار أجنبي أكثر جاذبية. من المتوقع أن يساعد التزام الحكومة بتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات أوزبكستان على تحقيق هدفها المتمثل في أن تصبح لاعباً رئيسيًا في صناعة تكنولوجيا المعلومات العالمية.

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