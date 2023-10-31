الأسهم الأمريكية في نطاق ضيق في انتظار قرار الفائدة.. وشركات التكنولوجيا تتراجع

المصدر: نيويورك - (رويترز)

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ارتفع المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز الصناعي اليوم الثلاثاء قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية، بينما يُقيم المستثمرون أحدث مجموعة من تقارير الأرباح لقياس أداء الشركات الأمريكية.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 13.15 نقطة، أو 0.03 بالمئة. وصعد ستاندرد آند بورز 500 بواقع 4.51 نقاط، أو 0.11 بالمئة، فيما انخفض المؤشر ناسداك المجمع 2.87 نقطة، أو 0.02 بالمئة.

وكان قطاع خدمات الاتصالات هو القطاع الأسوأ أداءً على مؤشر ستاندرد آند بورز 500، بانخفاض قدره 0.8 %.

وتراجعت أسهم نتفلكس وألفابيت وميتا كانت بنحو 1 % لكل منها.

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