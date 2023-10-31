ارتفاع مبيعات «ستيلانتس» 7٪ في الربع الثالث وخسارة 3 مليارات يورو بسبب الإضرابات

المصدر: فرانكفورت - (د ب أ)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مجموعة «ستيلانتس»، الأمريكية الأوروبية العملاقة لصناعة السيارات، والتي تشمل علاماتها التجارية فيات وجيب وبيجو وأوبل، عن زيادة بنسبة 7٪ على أساس سنوي في إيرادات الربع الثالث بلغت 45.1 مليار يورو (47.9 مليار دولار).

وقالت مجموعة صناعة السيارات التي تتخذ من أمستردام مقراً لها اليوم الثلاثاء، إن عدد السيارات التي تم تسليمها كان أعلى بنسبة 11٪ عن العام الماضي حيث بلغ 1.43 مليون سيارة.

وقالت المجموعة إنه بالنسبة للعام الحالي وحتى الآن، ارتفعت العائدات بنسبة 10٪ عن العام المنصرم لتصل إلى 143.5 مليار يورو.

وفي أوروبا، عززت سيارات أوبل أسترا الجديدة وفيات التجارية وزيادة الطلب على السيارات الكهربائية، أنشطة المجموعة.

من ناحية أخرى، كلفت الإضرابات الأخيرة التي أثرت على عمليات الشركة في أمريكا الشمالية، المجموعة نحو 3 مليارات يورو من صافي المبيعات مقارنة بالإنتاج المقرر.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز