نقابة عمال صناعة السيارات في أمريكا تنهي إضرابها بزيادة 25% في الأجور

المصدر: واشنطن - د ب أ

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أعلنت نقابة عمال صناعة السيارات في الولايات المتحدة «يونايتد أوتو ووركرز» إنهاء الإضرابات العمالية في مصانع «جنرال موتورز»، بعد موافقة الأخيرة على زيادة الأجور بنسبة 25%.

وأعلن شوان فاين رئيس النقابة إنهاء الإضراب في رسالة مصورة بالفيديو على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» أو تويتر سابقاً، وقال فاين «للمرة الثالثة يشرفني إعلان تحقيقنا نصراً آخر في إضرابنا»

كانت النقابة العمالية تطالب في البداية بزيادة الأجور بنسبة 40%، على أساس أن دخول كبار المسؤولين في الشركة زادت بهذه النسبة.

وقبل بدء الإضرابات والمفاوضات كانت شركات السيارات الكبرى مستعدة لزيادة الأجور بنسبة 20% على مدى 4 سنوات ونصف، وشددت على أنه لا يمكن زيادة نسبة الزيادة من الناحية الاقتصادية.

وتوصلت شركة «جنرال موتورز» الأمريكية لصناعة السيارات إلى اتفاق عقد مبدئي مع نقابة العمال، من أجل إنهاء إضراب مستمر منذ 6 أسابيع، وتسبب في عرقلة إنتاج الشركة وخسارة الصناعة مليارات الدولارات.

وتشبه شروط الاتفاق بدرجة كبيرة شروط الاتفاقين، اللذين أبرمتهما شركتا «فورد موتورز وستيلانتس»، ومن بينها 25% زيادة في أجر العمل بالساعة، بالإضافة إلى بدلات تكلفة المعيشة على مدى مدة العقد، الذي يستمر أربعة أعوام، وفقاً للمصادر.

وفي حين أن الشروط الاقتصادية مشابهة للشروط، التي توصل إليها منافسا جنرال موتورز لم يتضح على الفور ما إذا كانت هناك اختلافات في الشروط، التي تشمل المزايا التي تقدم للمتقاعدين، ولا يزال يتعين أن يوافق العاملون في جنرال موتورز وعددهم 46 ألف عامل على الاتفاق.

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