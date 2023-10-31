سامسونج تستعيد طريقها.. والأرباح تقفز 262% مقارنة مع الربع الثاني

المصدر: سيئول - د ب أ

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أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات الكورية الجنوبية أن أرباح التشغيل الفصلية كانت أفضل من المتوقع على الرغم من انخفاضها بنسبة 77.6% عن العام الماضي، وعلى الرغم من انخفاض الأرباح التشغيلية للربع الثالث على أساس سنوي، إلا أنها قفزت بنسبة 262.6% مقارنة بالربع الثاني، مما يشير إلى أن وفرة شرائح الذاكرة قد تكون في طريقها إلى الانخفاض، وانخفضت الأرباح التشغيلية للربع الأول بنسبة 85.15% عن الربع الرابع من عام 2022، بينما شهدت الأرباح التشغيلية للربع الثاني تحسناً بنسبة 4.68% فقط عن الربع الأول.

وبلغت الإيرادات 67.4 تريليون وون كوري (نحو 50 مليار دولار)، مقابل 67.8 تريليون وون كوري توقعها المحللون، الذين استطلعت LSEG آراءهم.

وبلغ الربح التشغيلي 2.43 تريليون وون كوري، مقابل 2.3 تريليون وون كوري متوقع من قبل محللي LSEG.

وانخفضت إيرادات سامسونج للربع المنتهي في سبتمبر بنسبة 12.2% مقارنة بالعام الماضي، بينما انخفضت أرباح التشغيل بنسبة 77.6% في الفترة نفسها.

وتعد شركة الرقائق الكورية الجنوبية العملاقة أكبر شركة لتصنيع شرائح ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية في العالم، وتوجد شرائح الذاكرة الخاصة بها في الأجهزة الاستهلاكية مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر.

وقالت سامسونج: «في الربع الرابع لا تزال هناك حالة من عدم اليقين بشأن انتعاش السوق مدفوعاً بالحروب والمخاطر الجيوسياسية، والانتعاش التدريجي للطلب والتعديلات المستمرة لمخزون العملاء».

وأضافت الشركة: «ومع ذلك فإننا نلاحظ المؤشرات الأولية للطلب، حيث يستقر ويتحسن تدريجياً، مدعوماً بتعافي معنويات المستهلكين، وتخفيف التضخم وتقديم العملاء الرئيسيين لمنتجات جديدة، خاصة في قطاعات أجهزة الكمبيوتر الشخصية والهواتف المحمولة».

وفيما يتعلق بتوقعات الطلب على الذاكرة قالت سامسونج إنها تتوقع أن يرتفع الطلب في الربع الرابع مع العروض الترويجية في نهاية العام، وإطلاق المنتجات الجديدة من قبل عملائها الرئيسيين، فضلاً عن الطلب القوي على الذكاء الاصطناعي التوليدي.

علامات التعافي

انخفضت أحجام مبيعات الهواتف الذكية العالمية بنسبة 8% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2023، وهو الربع التاسع على التوالي، الذي يسجل انخفاضاً، وفقاً لشركة Counterpoint Research، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التعافي الأبطأ من المتوقع في طلب المستهلكين.

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