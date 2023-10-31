ارتفاع متأخرات الرهن العقاري في بريطانيا 23% لأعلى مستوى منذ منذ 2008

المصدر: لندن - د ب أ

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تخلف أصحاب الرهن العقاري في بريطانيا، الذين يعانون من ضائقة مالية عن سداد مدفوعاتهم، حيث يتم رفض بطاقات الخصم المباشر الخاصة بهم، في ظل ضغط ارتفاع أسعار الفائدة على مواردهم المالية.

وذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء أن متأخرات الرهن العقاري المستحق لمؤسسة الإقراض العقاري «بيبر أدفانتيدج تكنولوجيز ليمتد»، والتي يزيد عددها على 100 ألف مسكن في المملكة المتحدة، ارتفعت بنسبة 23% في الفترة من يوليو الماضي إلى سبتمبر الماضي، مقارنة بعام 2022، لتصل إلى أعلى معدل ربع سنوي، منذ الأزمة المالية في عام 2008.

كما شهدت الشركة، التي تتألف محفظتها جزئياً من المقترضين أصحاب الدخول الضعيفة، الذين يحتاجون إلى الدعم في مدفوعاتهم، أيضاً ارتفاعاً في حالات رفض بطاقات الخصم المباشر بنسبة 20% تقريبا في الربع الثالث من العام الجاري.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «بيبر أدفانتدج» جيري ماكهيو: «نتوقع أن يزداد الوضع سوءاً، ثم يتحسن».

وأضاف ماكهيو: «ارتفاع تكاليف المعيشة، وانخفاض مدخرات الأسر، وارتفاع أسعار الفائدة تضغط على المقترضين».

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