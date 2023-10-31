الاقتصاد الألماني يسجل انكماشاً ضئيلاً في الربع الثالث.. والتضخم يتباطأ خلال أكتوبر

المصدر: عواصم - (د ب أ)

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انكمش الاقتصاد الألماني قليلاً في الربع الثالث من عام 2023، حيث أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن اليوم الاثنين استناداً إلى تقديرات أولية أن الناتج المحلي الإجمالي تراجع في ألمانيا خلال الربع الثالث بنسبة 0.1% مقارنة بالربع السابق.

وتوقع خبراء الاقتصاد والحكومة الألمانية مؤخراً أن ينكمش أكبر اقتصاد في أوروبا أيضاً خلال العام بأكمله، وذلك قبل أن تبدأ الأمور في التحسن مرة أخرى - كما هو متوقع - في عام 2024.

ووفقاً لأحدث البيانات، نما الناتج الاقتصادي بشكل طفيف في الربيع بنسبة 0.1%، لكنه ظل راكداً في بداية العام. وانخفض الإنفاق الاستهلاكي للأفراد على وجه الخصوص في الصيف، حسبما ذكر مكتب الإحصاء. في المقابل، أحدثت استثمارات الشركات في المعدات زخماً، على سبيل المثال في السيارات.

وتسبب التضخم في إثباط الاستهلاك لدى الألمان ودفعهم إلى الحد منه.

وجاء في تحليل لمصرف «دويتشه بنك»: «على الرغم من انخفاض التضخم، نتوقع أن يخرج الاستهلاك الخاص من حالة الركود بشكل تدريجي، حيث لا تزال ثقة المستهلك ضعيفة».

من جهة أخرى، أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في مدينة فيسبادن الألمانية اليوم الاثنين عن حدوث تباطؤ ملحوظ في وتيرة التضخم في ألمانيا، مشيراً إلى أن معدل التضخم ارتفع في أكتوبر الجاري بنسبة 3.8% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وذلك بعد أن كانت هذه القيمة وصلت إلى 4.5% في سبتمبر الماضي.

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