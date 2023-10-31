وول ستريت ترتفع قبيل قرار أسعار الفائدة.. و«داو جونز» يقفز 360 نقطة

المصدر: نيويورك - (رويترز)

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ارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت اليوم الاثنين، في مستهل أسبوع حافل بنتائج الأعمال وقرارات أسعار الفائدة من البنوك المركزية الكبرى بما في ذلك مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، في حين تجاهل المستثمرون المخاوف من الصراع في الشرق الأوسط.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 360 نقطة أو 1 %. وزاد ستاندرد آند بورز 500 مرتفعاً 26 نقطة أو 0.73 بالمئة، كما صعد المؤشر ناسداك المجمع 90 نقطة أو 0.75 بالمئة.

وتفوقت أسهم خدمات التكنولوجيا، حيث ارتفعت أسهم «ميتا» و«الفابيت» نحو 2 %.

وقفز عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات فوق 5 % الأسبوع الماضي، لكنه تم تداوله بحوالي 4.89 % اليوم الاثنين. سيصدر يوم الجمعة تقرير الوظائف لشهر أكتوبر مع أمل المستثمرين في حدوث بعض التباطؤ في سوق العمل، ما سيسمح لبنك الاحتياطي الفيدرالي بالشعور بالراحة مع البقاء في حالة انتظار لبقية العام.

وستعلن شركة أبل عن نتائجها يوم الخميس. ويمر أكبر عضو في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بفترة تصحيحية بحد ذاتها، بانخفاض 15 % عن أعلى مستوى له خلال 52 أسبوعاً.

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