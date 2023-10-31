تايلور سويفت أول مليارديرة عصامية في سوق الموسيقى

المصدر: (دبي - وكالات)

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انضمت المغنية العالمية تايلور سويفت، رسمياً، إلى «نادي مشاهير المليارديرات»، الذين يجمعون في أرصدتهم المصرفية حسابات مالية تتخطى الـ 10 أرقام.

وبدأت نجمة البوب، تايلور سويفت، جولتها الغنائية إيراس Eras التي تتوج مسيرتها المهنية الممتدة لعقدين من الزمن، احتفالاً بـ 10 ألبومات أيقونية قامت بإنتاجها.

وحققت الجولة نجاحاً استثنائياً، إذ سجلت مبيعات التذاكر 780 مليون دولار، وتوشك أن تصبح واحدة من أكثر الجولات الغنائية ربحاً في التاريخ.

وتمثل هذه الجولة مرحلة مفصلية في حياة النجمة البالغة من العمر 33 عاماً، إذ أصبحت أول موسيقية تحقق لقب «مليارديرة» بسبب أعمالها الموسيقية وحفلاتها فقط.

وارتفعت ثروة سويفت بنحو 360 مليون دولار من مستويات يونيو لتصبح الآن أكثر من 1.1 مليار دولار، وفقاً لتقديرات فوربس، وهو ما رفعها إلى المركز الـ 34 بقائمة أغنى السيدات العصاميات في أمريكا.

الزيادة الكبيرة في ثروة تايلور سويفت جاءت من إيرادات هذا الصيف الذي لا ينسى في حياة النجمة، إذ حصلت على ما يقدر بـ 190 مليون دولار، بعد خصم الضرائب من المحطة الأولى لجولة إيراس، بالإضافة إلى 35 مليون دولار آخر حققتها في الأسابيع الأولى لعرض فيلمها «تايلور سويفت: جولة إيراس Taylor Swift: The Eras Tour»، هذه الأموال شكلت جزءاً كبيراً من ثروتها، فأكثر من نصف مليار دولار من ثروة تايلور سويفت مما تجنيه من الجولات الموسيقية والحفلات، وتعتمد الـ 500 مليون دولار الأخرى على القيمة المتزايدة لمكتبتها الموسيقية الخاصة، كما أنها تمتلك أيضاً ما قيمته 125 مليون دولار من العقارات، بما في ذلك 6 منازل وطائرة خاصة تبلغ قيمتها 10 ملايين دولار.

ظاهرة

ويأتي صعود ثروة تايلور سويفت، في وقت تزداد فيه ظاهرة زيادة المشاهير المليارديرات، إذ تحتل المرتبة الـ 15 بين الشخصيات الشهيرة في تصنيف فوربس، الذين حققوا لقب ملياردير، وفي المرتبة التاسعة من بين الذين حققوا هذا الإنجاز خلال السنوات الثلاث الأخيرة فقط، كما أنها تعد واحدة من 4 موسيقيين حققوا هذا اللقب بشكل رسمي.

الأرقام لا تكذب

ومنذ إصدارها أول ألبوم مع يونيفرسال ميوزيك غروب، بعنوان Lover في عام 2019، بلغ مجموع المبيعات في الولايات المتحدة، 37.3 مليون نسخة، وفقاً للبيانات المقدمة لمجلة فوربس من قِبل لومينيت. وأشار المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ساوند رويالتيز، أليكس هايش، إلى أنه بالنظر إلى هيمنتها المستمرة على صناعة الموسيقى وتحولها إلى علامة تجارية عالمية، فمن الواضح أن قيمة ألبوماتها قد ارتفعت بشكل كبير.

كما أشار هايش، إلى أن أول 6 ألبومات لها قدرت بـ 140 مليون دولار من قبل فريق براون قبل خمس سنوات فقط.

نجاح استثنائي

وكتبت تايلور سويفت كلمات 50 أغنية رئيسية لها مدرجة في تصنيف بيلبورد، هذا يعني أنها كانت المؤلفة الرئيسية لأكثر من ربع الأغاني الخاصة بها، وهو أمر استثنائي ونادر في عالم الموسيقى.

وزاد هذا الدور الكبير الذي لعبته في كتابة كلمات أغانيها، من حصتها في الإيرادات بشكل كبير، ما يظهر أهمية دورها كمبدعة ومؤلفة موسيقية، إضافة إلى ذلك فهي تتعاون بشكل مستمر مع موسيقيين مشهورين مثل جاك أنطونوف وماكس مارتن. ويشترك هؤلاء المنتجون في العمل مع تايلور سويفت ويشاركونها في إنتاج الموسيقى، وفي حالة نجاح الأغاني والمبيعات، يحصلون على جزء من الإيرادات.

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