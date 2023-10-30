بريطانيا تمضي قدماً في وضع لوائح تنظيم قطاع الأصول المشفرة

المصدر: لندن - (رويترز)

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قالت بريطانيا إنها ستصدر تشريعاً لتطبيق المجموعة الأولى من لوائح تنظيم قطاع العملات المشفرة، والتي تتطلب حصول المتعاملين في السوق على تصاريح قبل أن يتمكنوا من تقديم خدمات للمستهلكين.

ولا تزال الأصول المشفرة تشكل جزءاً صغيراً من النظام المالي العالمي، على الرغم من انتعاش سعر عملة البتكوين بعدما أثار انهيار بورصة العملات المشفرة مخاوف من وجود روابط بين التمويل السائد والأضرار التي تلحق بالمستهلكين.

ووافق الاتحاد الأوروبي بالفعل على أول مجموعة من اللوائح الشاملة في العالم لأسواق الأصول المشفرة، والتي تجتذب بالفعل شركات العملات المشفرة لإقامة قاعدة لها في التكتل.

وقالت وزارة المالية البريطانية إنها ستمضي قدماً على النحو المقترح في مشاورة عامة جرت في فبراير، والذي يتطلب حصول الشركات التي تتعامل في الأصول المشفرة على ترخيص من هيئة السلوك المالي.

وتحتاج شركات العملات المشفرة الوفاء فقط بمتطلبات الضمانات ضد غسل الأموال.

وارتفعت عملة البتكوين الأسبوع الماضي إلى 38872 دولاراً، وهو أعلى مستوى منذ عام ونصف عام تقريباً، وسط تكهنات متزايدة باقتراب انطلاق صندوق متداول قائم على البتكوين في البورصة في الولايات المتحدة.

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