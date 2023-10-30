«أبل» تخسر قاعدة المستهلكين في الصين لصالح «هواوي».. ومبيعات «أيفون 15» تتراجع 6%

المصدر: دبي - بلومبرغ

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كشفت أدلة متزايدة عن أن مبيعات أحدث هواتف «أيفون»، التي تنتجها شركة «أبل»، تتراجع مقارنة بالطرازات السابقة لها في الصين، ما يشير إلى انتكاسة تتعرض لها الشركة الأكثر قيمة في العالم داخل أهم أسواقها الخارجية.

وتراجعت مبيعات أجهزة «أيفون 15» بنسبة 6 % خلال شهر إطلاقها على أساس سنوي، حسب بيانات شركة أبحاث السوق «جي إف كيه»، التي تغطي مبيعات المستهلكين النهائيين لجميع القنوات.

وتشير تقديرات مؤسسة «آي دي سي»، التي تتبع صناعة الهواتف المحمولة، إلى انخفاض شحنات شركة «أبل» 4 % في الربع الثالث، حيث كشفت كلتاهما عن عودة شركة «هواوي تكنولوجيز» إلى دائرة الضوء في مجال الهواتف المحمولة باعتبار ذلك حدثاً رئيسياً خلال هذه الفترة.

قالت «جي إف كيه» إن مبيعات هواتف هواوي «ميت 60» سجلت نحو 1.5 مليون جهاز في شهر إطلاقها، أي أكثر من الضعف مقارنة بالعام الماضي، على الرغم من مواجهة قيود العرض. وصرح هايدن هو، كبير محللي شؤون الصين في الشركة: «بفضل النمو القوي لشركة هواوي، سجلت أجهزة (أيفون 15) التي تصنعها (أبل) انخفاضاً بنسبة 6 % في المبيعات، وستواصل أجهزة هواتف هواوي (ميت 60) الحفاظ على زخم مبيعاتها القوي في المستقبل».

كانت شركة «هواوي»، قد أطلقت في إعلان مفاجئ أجهزة هواتفها الذكية «ميت 60» و«برو 60» في الأسابيع التي سبقت إعلان «أيفون» عن أحدث هواتفها، ما جذب المشترين، وسلط الضوء على معالج «كيرين» المصنوع في الصين، وهو إنجاز واضح في معركتها للتغلب على العقوبات التجارية الأمريكية.

وأصدر محللون لدى شركة «كونتربوينت ريسيرش» و«جيفريز» أرقام المبيعات الأولية في الصين خلال وقت سابق من أكتوبر، ما يوضح تسجيل مبيعات «أبل» نسبة تراجع من رقمين أو أكثر، إذ تؤثر التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد على طلب المستهلكين.

وإلى جانب إصدار «أيفون 15»، حدثت «أبل» العديد من الميزات الرئيسية لمجموعة منتجاتها، لكنها لم تكن قادرة على تحفيز النمو لدى أكبر سوق للهواتف المحمولة في العالم.

وتحصل شركة «أبل» على حوالي 20 % من إيراداتها من الصين، وبالتالي تشغل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة، بالإضافة إلى ذلك، يتم تصنيع جميع أجهزة «أيفون» في العالم تقريباً بالصين، من خلال شركاء مثل «فوكسكون تكنولوجي غروب».

لكن التوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين وضعت شركة «أبل» في مأزق خطير. وذكرت «بلومبرغ» في سبتمبر أن بكين تعمل على توسيع نطاق الحظر على استخدام أجهزة «أيفون» في بعض إدارات الوكالات المدعومة من الحكومة والشركات المملوكة للدولة.

كما تستكشف الشركة الأمريكية أيضاً سبل تقليل اعتمادها على التصنيع في الصين من خلال توسيع الإنتاج في الهند وجنوب شرق آسيا، وما تحدثه من نتائج غامضة على المدى الطويل.

وأطلقت بكين خلال أكتوبر تحقيقاً بشأن الضرائب واستخدام الأراضي لدى «فوكسكون»، وهي الشركة الأكثر أهمية لتجميع أجهزة «أيفون» لصالح «أبل»، الأمر الذي أدى إلى زيادة العوائق التي تواجهها الشركة في الصين.

وفي أحدث تقرير لـ«آي دي سي»، احتلت العلامات التجارية المحلية «أونور ديفايس» و«أوبو» المركزين الأولين في الصين خلال الربع الماضي. كما قدمت شركة «أونور» التي انفصلت عن شركة «هواوي» في عام 2020، العديد من طرازات الهواتف القابلة للطي خلال الأسابيع الأخيرة، مع التركيز على قطاع سوق الهواتف الذكية، الذي لا يزال يحقق نمواً قوياً.

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