ارتفاع إيرادات ماكدونالدز الفصلية 14 % بدعم من ارتفاع المبيعات في أمريكا

المصدر: نيويورك - وكالات

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أعلنت شركة ماكدونالدز عن أرباح وإيرادات ربع سنوية فاقت توقعات المحللين، حيث عزز ارتفاع الأسعار مبيعاتها في الولايات المتحدة.

وارتفعت إيرادات ماكدونالدز بنسبة 14 % إلى 6.69 مليارات دولار.

وارتفعت مبيعات المتاجر العالمية بنسبة 8.8 % خلال هذا الربع، متجاوزة تقديرات StreetAccount البالغة 7.8 %.

وبلغت ربحية السهم 3.19 دولارات معدلة، مقابل 3 دولارات متوقعة، بينما حققت الشركة إيرادات 6.69 مليارات دولار، مقابل 6.58 مليارات دولار متوقعة.

وأعلنت الشركة عن صافي أرباح في الربع الثالث بلغ 2.32 مليار دولار، أو 3.17 دولارات للسهم الواحد، ارتفاعاً من 1.98 مليار دولار، أو 2.68 دولار للسهم الواحد، في الفترة ذاتها من العام السابق.

وارتفعت المبيعات في المتاجر نفسها في الولايات المتحدة بنسبة 8.1 %، مدفوعة بالزيادات الاستراتيجية في الأسعار. ولم تكشف ماكدونالدز عن مدى ارتفاع أسعارها مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ونسبت السلسلة أيضاً الفضل إلى حملاتها التسويقية، وطلباتها الرقمية، وطلبات التسليم في نمو مبيعاتها.

وأعلنت ماكدونالدز عن نمو في المبيعات في المتاجر نفسها بنسبة 8.3 %، مدعوماً بالطلب القوي في المملكة المتحدة وألمانيا وكندا.

وشهد قطاع الأسواق التنموية الدولية، والذي يشمل الصين واليابان، نمواً في مبيعات المتاجر نفسها بنسبة 10.5 %.

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