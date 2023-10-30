أرباح «إتش.إس.بي.سي» تقفز 139% في الربع الثالث إلى 7.71 مليارات دولار

المصدر: لندن - د ب أ

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أعلن بنك إتش.إس.بي.سي البريطاني ارتفاع أرباحه قبل حساب الضرائب، خلال الربع الثالث من العام الحالي بشدة، بما يعكس التأثير الإيجابي لارتفاع أسعار الفائدة، وزيادة الإيرادات.

وقال البنك: «نحن أيضاً نعتزم زيادة قيمة برنامج إعادة شراء الأسهم إلى 3 مليارات دولار، والذي نتوقع أن نبدأه قريباً، ويكتمل بإعلان نتائج عام 2023 ككل يوم 21 فبراير 2024».

حقق البنك خلال الربع الثالث حتى 30 سبتمبر الماضي أرباحاً قبل حساب الضرائب بقيمة 7.71 مليارات دولار، مقابل 3.2 مليارات دولار، خلال الربع الثالث من العام الماضي بارتفاع نحو 139%.

واستفادت أرباح البنك البريطاني، خلال الربع الثالث من العام الحالي من شطب قيمة أصول بنحو 2.3 مليار دولار، خلال الربع الثالث من العام الماضي على خلفية البيع المقرر لأنشطة التجزئة المصرفية للبنك في فرنسا.

في الوقت نفسه بلغت أرباح البنك خلال الربع الثالث بعد حساب الضرائب 6.26 مليارات دولار، بما يعادل 0.26 دولار للسهم مقابل 2.65 مليار دولار، بما يعادل 0.10 دولار، خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وزاد صافي أرباح نشاط الإقراض، خلال الربع الثالث إلى 9.24 مليارات دولار مقابل 8 مليارات دولار في العام الماضي. وبلغت أرباح رسوم الخدمات المصرفية 3 مليارات دولار، مقابل 2.8 مليار دولار، خلال الفترة نفسها.

كما زادت إيرادات إتش.إس.بي.سي ربع السنوية بنسبة 40% إلى 16.2 مليار دولار.

ويعتزم البنك صرف توزيعات نقدية عن الربع الثالث بقيمة 0.10 دولار للسهم الواحد يوم 21 ديسمبر المقبل.

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