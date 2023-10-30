5.5 ملايين سيارة مبيعات تويوتا في 6 أشهر والإنتاج يتجاوز 5.7 ملايين

المصدر: طوكيو ـ (د ب أ)

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ارتفعت مبيعات مجموعة صناعة السيارات اليابانية العملاقة تويوتا موتور كورب على مستوى العالم خلال النصف الأول من العام المالي الحالي حتى نهاية سبتمبر الماضي بنسبة 8.3 % سنوياً لتسجل مستوى قياسياً قدره 5 ملايين و596183 سيارة، ولتمضي الشركة نحو تسجيل مبيعات سنوية قوية للعام الثاني على التوالي بفضل التحسن في الطلب وفي سلسلة إمدادات المكونات.

في الوقت نفسه زاد إنتاج تويوتا، أكبر شركة لإنتاج السيارات في العالم، خلال النصف الأول من العام المالي بنسبة 10% إلى 5 ملايين و738126 سيارة، بما في ذلك إنتاج شركتي دايهاتسو موتور وهينو موتورز التابعتين للمجموعة اليابانية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى نمو مبيعات تويوتا وعلامتها الفارهة لكزس في أفريقيا بنسبة 22% خلال الشهور الستة الأولى من العام المالي الحالي وهو أعلى معدل نمو للمبيعات بين مناطق العالم المختلفة. وزادت المبيعات في الشرق الأوسط بنسبة 17% وفي أمريكا الشمالية بنسبة 9.4% وفي أوروبا بنسبة 7%. وجاءت المبيعات ضعيفة نسبياً في بعض أجزاء آسيا، بدون حساب اليابان، بسبب تباطؤ الاقتصاد في دول مثل تايلاند وإندونيسيا.

وزادت مبيعات سيارات تويوتا في الصين خلال الأشهر الستة الأولى من العام المالي بأقل من 1% سنوياً، في ظل تحول المشترين إلى السيارات الكهربائية. وجاءت المبيعات الضعيفة في السوق الصينية بعد أن سجلت الشركة مبيعات قوية في العام الماضي، بفضل إجراءات تحفيز الاقتصاد في ذلك الوقت.

وفي السوق اليابانية زادت مبيعات تويوتا خلال النصف الأول بنسبة 34% بفضل تراجع حدة أزمة نقص إمدادات الرقائق الإلكترونية المستخدمة في صناعة السيارات.

وباعت تويوتا موتور كورب خلال النصف الأول من السيارات الكهربائية مليوناً و825965 سيارة.

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