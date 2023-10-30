أرباح باناسونيك تقفز 169% إلى 1.9 مليار دولار في النصف الأول

المصدر: طوكيو - د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

سجلت شركة باناسونيك هولدنجز صافي ربح قياسياً، قدره 288 مليار ين (1.9 مليار دولار)، في الأشهر الستة الممتدة حتى نهاية سبتمبر، بفضل دعم كبير لعملياتها لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، ما يسلط الضوء على اعتماد الشركة المتزايد على أمريكا الشمالية والمستهلكين مثل تسلا، حسبما ذكرت صحيفة «نيكاي آسيا» اليابانية، لكن بينما نمت أرباح الشركة بنسبة 169% بالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي يحذر محللون من أن الشركة اليابانية قد لا تقوم بالاستثمار، وتشكيل تحالفات بسرعة كافية، لمواجهة شركات منافسة.

وقالت «نيكاي آسيا»: إنه وفقاً لنتائجها تجاهلت باناسونيك تباطؤ عملياتها للأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، ومعدات التشغيل الآلي بالمصانع في الصين، وذلك جزئياً بفضل تلقيها دعماً قدره 27.6 مليار ين من الحكومة الاتحادية الأمريكية في الربع الثاني،

كما زادت الأرباح بفعل الطلب المتزايد على أجزاء السيارات ومعدات الطائرات.

وتقاسمت باناسونيك الدعم الحكومي مع تسلا الأمريكية للسيارات الكهربائية، والتي تدير معها مصنع البطاريات العملاق في نيفادا.

وتتوقع الشركة اليابانية أن يضيف الدعم 110 مليارات ين لصافي أرباحها السنوية.

كما قالت باناسونيك: إن التمويل الحكومي سيساعد في رفع صافي أرباحها للعام بأكمله بنسبة 73%، لتصل إلى 460 مليار ين، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق.

وتقول باناسونيك، التي جعلت بطاريات السيارات الكهربائية أولوية لها، إنها ستتخذ قراراً بشأن احتمال بناء مصنع ثالث في الولايات المتحدة بحلول مارس المقبل.

وتعتزم الشركة زيادة إنتاجها العالمي من بطاريات السيارات الكهربائية بمقدار أربعة أمثال، بحلول عام 2031، كما تزيد من الإنتاج في نيفادا، من أجل الاستفادة من تنامي الطلب والدعم.

وتشكل شركة باناسونيك انرجي لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية 12% من مبيعات مجموعة باناسونيك، لكن وفقاً للمحلل ريوسوكي كاتسورا بشركة «إس إم بي سي نيكو سيكيوريتز» للأوراق المالية سيكون 60% من الزيادة في عامل الربح من مساهمة «باناسونيك انرجي» في السنوات الثلاث المقبلة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز