ارتفاع إنتاج مستحضرات التجميل في موسكو بنسبة 17% خلال 8 أشهر

المصدر: موسكو - د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، عبر قناته على تليجرام، ارتفاع إنتاج مستحضرات التجميل في موسكو بنسبة 17%، في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023.

وقال عمدة موسكو: «يوجد في موسكو أكثر من 30 مصنعاً لمستحضرات التجميل توظف أكثر من 4000 شخص، وارتفع إنتاج العاصمة الروسية من الصابون والمنظفات والعطور ومستحضرات التجميل بنسبة 17% في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام»، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضاف سوبيانين: «إن مصنع «سفوبودا» لمستحضرات التجميل في العاصمة يحتفل بمرور 180 عاماً على إنشائه».

وقال سوبيانين: «الشركة لديها تاريخ عريق، وتم هنا تصنيع العطور والصابون وحتى مكياج الفنانين، وتتيح لنا المعدات عالية التقنية الآن إنتاج أكثر من 6 ملايين وحدة من المنتجات شهرياً، وتتضمن المجموعة 360 منتجاً، منها مستحضرات التجميل ومعجون الأسنان والشامبو، وغير ذلك الكثير».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز