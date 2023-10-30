الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم النتائج.. والحذر يخيم على السوق اليابانية

المصدر: عواصم - رويترز

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ارتفعت الأسهم الأوروبية في التعاملات، اليوم الاثنين، مدعومة بأسهم الرعاية الصحية، مع تراجع عوائد السندات بينما يقيم المستثمرون بيانات رئيسية للتضخم.

وخلال التداولات ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8%، بعد تراجعه بأكثر من أربعة في المئة في الأسبوعين الماضيين.

وانخفضت عوائد السندات السيادية في منطقة اليورو مع اعتقاد المستثمرين بأن الأسواق متأثرة على نطاق واسع بتوقعات ببقاء أسعار الفائدة أعلى لمدة أطول.

وأظهرت بيانات أولية أن معدل التضخم السنوي في إسبانيا في أكتوبر لم يتغير عن الشهر الماضي عند 3.5 في المئة، وصعد قطاع الرعاية الصحية 1.1 في المئة مدعوماً بارتفاع 2.5 في المئة لسهم نوفو نورديسك.

وقفز سهم سيمنس للطاقة تسعة في المئة، مع استمرار المحادثات خلال بداية الأسبوع الجاري مع برلين بشأن ضمانات بنحو 15 مليار يورو (15.8 مليار دولار) تتعلق بمشاريع.

وصعد سهم داسو سيستم ثلاثة في المئة، بعد أن قام جيه.بي مورجان برفع توصيته لشركة البرمجيات الفرنسية إلى «زيادة الوزن» من «تقليل الوزن» في المحافظ الاستثمارية.

وارتفع سهم إتش.إس.بي.سي 1.2 في المئة، بعد الإعلان عن عملية جديدة لإعادة شراء أسهم بقيمة ثلاثة مليارات دولار، وزيادة الأرباح لأكثر من المثلين في الربع الثالث.

اليابان

هبط المؤشر نيكاي الياباني مقتفياً التراجعات في وول ستريت في الجلسة السابقة، ومتأثراً بالحذر قبل اجتماعات البنكين المركزيين الياباني والأمريكي.

وأغلق المؤشر نيكاي منخفضاً 0.95 في المئة عند 30696.96 نقطة، في حين أغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً متراجعاً 1.04 في المئة عند 2231.24 نقطة.

وقال شويتشي أريساوا المدير العام لقسم أبحاث الاستثمار في إيوايكوسمو سيكيوريتيز «تراجع المؤشر نيكاي بسبب خسائر مؤشر داو جونز في نهاية الأسبوع الماضي، وتردد المستثمرون في شراء الأسهم، إذ ينتظرون قرارات السياسة في اجتماعات البنكين المركزيين في الولايات المتحدة واليابان».

وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في الأول من نوفمبر الثاني، ومن المحتمل أن ينتظر لفترة أطول مما كان يعتقد في السابق قبل خفض الفائدة.

وتراجع سهم هينو موتورز 18.67 في المئة إلى 435.2 يناً، عند أعلى قليلاً من حده الأدنى اليومي، بعد أن أعلنت شركة صناعة السيارات عن خسارة صافية سنوية مخالفة التوقعات بتسجيل أرباح.

وهبط مؤشر قطاع صناعة السيارات 2.83 في المئة، ليسجل أكبر الخسائر بين 33 مؤشراً للقطاعات في بورصة طوكيو، مع تراجع سهم تويوتا موتور 2.44 في المئة.

كما انخفض سهم أومرون إلى الحد الأدنى اليومي، إذ هبط 15.83 في المئة، بعد أن خفضت شركة تصنيع معدات الرعاية الصحية توقعاتها للأرباح السنوية.

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