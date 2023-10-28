844 مليار دولار قيمة إصدارات سوق السندات الصينية في سبتمبر

المصدر: بكين - د ب أ

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أظهرت بيانات أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) أن إصدارات السندات في الصين وصلت إلى قرابة 6.06 تريليون يوان (حوالي 844 مليار دولار أمريكي) في شهر سبتمبر الماضي.

ووصلت إصدارات سندات الخزانة إلى 1.18 تريليون يوان، في حين بلغت إصدارات سندات الحكومة المحلية 44768 مليار يوان، وفقاً لبنك الشعب الصيني.

ووصلت إصدارات السندات المالية إلى 809.15 مليارات، في حين بلغ إجمالي إصدارات سندات ائتمان الشركات 1.16 تريليون يوان.

وبلغت إصدارات الأوراق المالية المدعومة بالأصول الائتمانية 34.49 مليار يوان، وإصدارات شهادات الودائع بين البنوك 2.08 تريليون يوان، الشهر الماضي، بحسب ما أوردته اليوم السبت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وبحلول نهاية سبتمبر، بلغت السندات غير المسددة المحتجزة 153.9 تريليون يوان.

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