118 % قفزة أرباح هواوي الصينية الفصلية إلى 3.6 مليارات دولار

المصدر: بكين - د ب أ

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ارتفعت أرباح شركة هواوي تكنولوجيز الصينية للإلكترونيات بأكثر من الضعف في الربع الثالث من العام الجاري، الذي شهد إزاحة النقاب عن أهم إنجازات الشركة في مجال الرقائق الإلكترونية، في مؤشر إلى أن عملاق صناعة الإلكترونيات في الصين يتقدم بمسيرة مطردة رغم العقوبات الأمريكية.

وبحسب تقديرات وكالة بلومبرغ للأنباء عن الشهور التسعة السابقة من العام الجاري، سجلت هواوي، ومقرها مدينة شينزين الصينية، زيادة في صافي الأرباح بلغت 118 % إلى 26.4 مليار يوان (3.6 مليارات دولار) خلال الربع السنوي المنتهي في سبتمبر الماضي.

وذكرت بلومبرغ أن مبيعات الشركة سجلت زيادة طفيفة لتصل إلى 145.7 مليار يوان، مضيفة إن هذه الأرقام تتضمن المبيعات المبدئية للهاتف المحمول الجديد «مايت 60 برو»، والذي يشهد إقبالاً واسع النطاق على شرائه منذ طرحته هواوي أغسطس الماضي. ويعمل الهاتف بمعالج جديد فئة 7 نانومتر، وهو من إنتاج الشركة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات المملوكة للدولة في الصين. وقوبلت هذه الخطوة التكنولوجية بترحيب واسع في الصين واتهامات في الولايات المتحدة أن الحملة التي تقودها واشنطن لاحتواء القفزة التكنولوجية الصينية قد باءت بالفشل.

ونفدت الكميات المطروحة للبيع من الهاتف الجديد مايت 60 برو من الأسواق الصينية، مما أثار تكهنات بشأن استعادة هواوي لحظوظها في مجال الهواتف المحمولة وتراجع حصة هواتف أيفون التي تهيمن على السوق الصينية لاسيما في ظل البداية المخيبة للآمال للهاتف الجديد أيفون 15.

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