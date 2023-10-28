297 مليون دولار أرباح «إنتل» في 3 أشهر

المصدر: نييورك - الوكالات

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أعلنت شركة «إنتل» تراجع الإيرادات الفصلية، وهو الربع السابع على التوالي من انخفاض المبيعات، لكنها حققت أرباحاً أكثر من التوقعات. وكشفت نتائج أعمال شركة التكنولوجيا الأمريكية، أن صافي الربح بلغ 297 مليون دولار في الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر، مقابل 1.02 مليار دولار في الفترة المقارنة من العام الماضي.

وبلغ نصيب سهم «إنتل» من الأرباح المعدلة 41 سنتاً، ما جاء تقريباً ضعف التوقعات البالغة 22 سنتاً، وأشار المدير المالي «ديفيد زينسنر» ، إلى أن ربحية الشركة للسهم الواحد هذا الربع استفادت من ضبط النفقات.

وحققت «إنتل» إيرادات بقيمة 14.16 مليار دولار في الربع الثالث، منخفضة بنحو 8 % على أساس سنوي عن 15.3 مليار دولار في الفترة نفسها من 2022، لكنها أكثر من توقعات بتسجيل 13.53 مليار دولار.

جاء هذا بعد تراجع المبيعات في مجموعة حوسبة العملاء، بما في ذلك شحنات ومعالجات أجهزة الحواسيب المحمولة والمكتبية، 3 % إلى 7.9 مليارات دولار، فيما شهد قسم مركز البيانات والذكاء الاصطناعي انخفاضاً في المبيعات بـ 10 % إلى 3.8 مليارات دولار.

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