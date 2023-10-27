«فاتورة غاز» بـ 11 ألف جنيه إسترليني

المصدر: (تامورث - وكالات)

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تعرّض زوجان لصدمة بسبب فاتورة غاز مكونة من 5 أرقام، بعد أن تركا غير قادرين على الوصول إلى الجهة التي تستحق مقابل الاستهلاك لما يقرب من عقدين من الزمن.

انتقل لي هاينز وجو وودلي إلى منزلهما في تامورث، ستافوردشاير، بالمملكة المتحدة في عام 2005، ولكن لم يتمكن أحد من تحديد الجهة المسؤولة عن إمدادات الغاز.

وقال الزوجان إنهما فعلاً «كل شيء» لمحاولة الدفع، لكنهما يواجهان مطالبة لفاتورة غاز ضخمة الآن وبشكل مفاجئ، وذلك بحسب «العربية».

وفي تصريح لصحيفة «Metro» البريطانية، قال «لي»، وهو عامل في مدرسة يبلغ من العمر 44 عاماً: «أسوأ مخاوفي بات حقيقة الآن»، وفقاً لما اطلعت عليه «العربية. نت».

وعندما انتقل الزوجان إلى منزلهما في عام 2005، حاولا على الفور تسديد جميع فواتير المنزل، لكنهما لم يتمكنا من معرفة مورّد الغاز الخاص بهما. وتؤكد رسائل من الشبكة الوطنية وجمعية الإسكان التابعة لها، مؤرخة في عام 2006، معاناتهم.

اتصل لي وجو بمسؤول الشكاوى الذي قال إنه طلب منهم الانتظار حتى يسمعوا من المورد الخاص بهم. وأوضح لي: «كان الأمر غريباً جداً. وبعد بضعة أشهر حصلنا على فواتير لكل شيء باستثناء الغاز».

وأصيب الزوجان بالصدمة عندما وصلت رسالة من شركة توزيع الغاز «كادنت» إلى صندوق البريد الخاص بهما في شهر مارس، تفيد بأنها تريد فحص المسكن. وبعد ثلاثة أشهر، تلقوا فاتورة من «كادنت» بمبلغ 10824.87 جنيهاً إسترلينياً.وظهرت الفاتورة الرسمية الشهر الماضي، مع فترة سماح 30 يوماً لدفع الفاتورة الضخمة والتي تخص 18 عاماً مضت.

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