المركزي الأوروبي يوقف سلسلة قياسية من رفع أسعار الفائدة مع ضعف الاقتصاد

المصدر: فرانكفورت - وكالات

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أوقف البنك المركزي الأوروبي أطول سلسلة من زيادات أسعار الفائدة في تاريخه الممتد 25 عاماً قائلاً، إن أحدث البيانات لا تزال تشير إلى تراجع التضخم ببطء إلى مستواه المستهدف عند اثنين بالمئة.

وأبقى البنك المركزي، الذي يضم في عضويته 20 دولة تستخدم اليورو، سعر الفائدة على الودائع عند مستوى قياسي مرتفع يبلغ أربعة بالمئة، مؤكداً من جديد أن المستوى الحالي لتكاليف الاقتراض قد يكون كافياً لترويض التضخم إذا ظل عند هذا المستوى «لفترة كافية».

وترك صناع السياسة النقدية سعر الفائدة على الودائع عند 4 % يوم الخميس، وهو ما يتوافق مع توقعات جميع الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع بلومبرغ.

في أوروبا، بلغ التضخم ذروته 10.6 % في أكتوبر لدول منطقة اليورو بتأثير من حرب روسيا وأوكرانيا. وأثرت تلك الأسعار المرتفعة على إنفاق المستهلكين ورفعت أسعار تكاليف الضروريات كالغذاء والتدفئة والكهرباء.

لكن مع تراجع التضخم إلى 4.3 % الآن، توقف البنك المركزي الأوروبي عن الاستمرار في رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه في أثينا.

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