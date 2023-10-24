ارتفاع أرباح لوجيتك السويسرية الفصلية تقفز 72 % إلى 137 مليون دولار

المصدر: جنيف - (د ب أ)

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أعلنت شركة الإلكترونيات والتكنولوجيا الأمريكية السويسرية لوجيتك إنترناشيونال، ارتفاع أرباحها في الربع الثاني، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، ما دفع الشركة إلى زيادة توقعاتها للعام بكامله.

وأعلنت لوجيتك أن صافي الدخل في الربع الثاني ارتفع إلى 137.12 مليون دولار، مقابل 82.09 مليون دولار في العام المنصرم. وبلغت ربحية السهم 0.86 دولار، بزيادة 72 ٪ عن نفس الفترة قبل عام.

كما ارتفعت الأرباح، دون تطبيق معايير المبادئ المحاسبية المقبولة بشكل عام، إلى 1.09 دولار للسهم، بزيادة 30 %، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.

وتوقع المحللون الذين تم استطلاع آرائهم أن تعلن الشركة عن أرباح قدرها 0.60 دولار للسهم في الربع الثاني.

وعادة ما تستبعد تقديرات المحللين البنود الخاصة.

وبلغت المبيعات خلال الربع الثاني 1.06 مليار دولار، بانخفاض 8 ٪ بالدولار الأمريكي، و9 ٪ بالعملة الثابتة، مقارنة بالعام السابق.

وتوقع المحللون إيرادات قدرها 966.17 مليون دولار لهذا الربع.

ورفعت لوجيتك توقعاتها لكامل السنة المالية 2024، وزادت الشركة من توجيه مبيعاتها السنوية إلى نطاق يتراوح بين 4 مليارات دولار، و15. 4 مليارات دولار من التقدير السابق، البالغ 3.8 - 4 مليارات دولار.

ويتوقع المحللون إيرادات قدرها 4.02 مليارات دولار للسنة المالية 2024.

وزادت الشركة توقعاتها السنوية للدخل التشغيلي دون تطبيق معايير المبادئ المحاسبية المقبولة بشكل عام، إلى نطاق يتراوح بين 525 و575 مليون دولار من التوقعات السابقة البالغة 400 - 500 مليون دولار.

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