الين يختبر مستوى 150 للدولار مجدداً وعوائد السندات تحرك الأسواق

المصدر: سنغافورة - رويترز

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تسلطت الأضواء في آسيا، اليوم الاثنين، على الين الياباني، بعدما هبط لفترة وجيزة إلى مستوى 150 للدولار،

وأبقت المخاوف من تحول حرب إسرائيل على حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» إلى صراع إقليمي أوسع نطاقاً،

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية مع ترقب المستثمرين لاجتماع البنك المركزي الأوروبي، وبيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في وقت لاحق من الأسبوع.

ووصلت عوائد السندات لأجل عشر سنوات لنحو 4.98%، بعد أن تجاوزت لفترة وجيزة الخمسة في المئة الأسبوع الماضي، إثر تصريح رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول بأن قوة الاقتصاد الأمريكي والأوضاع في سوق العمل قد تبرر المزيد من التشديد النقدي،

وصعد مؤشر الدولار 0.1% إلى 106.28، وانخفض اليورو 0.2% إلى 1.0574 دولار.

وسجل الين الياباني 149.93 للدولار في أحدث التداولات، بعد تراجعه لفترة وجيزة في وقت مبكر من اليوم الاثنين إلى 150.14، وهو مستوى لم يتكرر منذ الثالث من أكتوبر، عندما اعتقد المتداولون أن بنك اليابان المركزي تدخل لدعم العملة.

وقال ماسافومي ياماموتو كبير استراتيجيي العملات في ميزوهو للأوراق المالية في طوكيو: «إنه يبدو أن مجموعة من المستثمرين يراهنون على أن بنك اليابان سيدافع عن مستوى 150، فيما يرى آخرون أن ارتفاع عوائد السندات الأمريكية هو السبب وراء مواصلة صعود الدولار».

وفيما يتعلق بالعملات المشفرة ارتفعت عملة بتكوين في أحدث التعاملات 3.6 في المئة إلى 30670.63 دولاراً.

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