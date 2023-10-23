روش السويسرية تعتزم شراء دواء لعلاج أمراض المعدة مقابل 7 مليارات دولار

المصدر: جنيف - (د ب أ)

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قالت شركة روش السويسرية للأدوية،إنها تعتزم استثمار عدة مليارات من الدولارات في مجال أدوية علاج التهاب الأمعاء.

وتعتزم الشركة السويسرية المتخصصة في مجالي الصيدلة والتشخيص، شراء دواء تجريبي للمعدة من شركة «رويفانت» الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية، مقابل أكثر من 7 مليارات دولار.

وفي الصفقة، ستستحوذ روش على شركة «تلافانت هولدنجز»، وهي شركة مملوكة من جانب «رويفانت» و«فايزر» الأمريكية.

وتشمل الصفقة حقوق تطوير وتصنيع وتسويق المادة الفعالة لتلافانت «آر في تي-3101» في الولايات المتحدة واليابان.

وقالت روش، اليوم الاثنين، إن هذه المادة الفعالة عبارة عن أجسام مضادة جديدة. ووفقاً للشركة السويسرية، تم تطوير العلاج الواعد للمرضى الذين يعانون من أمراض التهاب الأمعاء، بما في ذلك مرض كرون، الذي يسبب تورماً في أنسجة السبيل الهضمي.

ووفقاً للاتفاق، ستدفع روش سعر شراء مقدماً قدره 7.1 مليارات دولار، ودفعة على المدى القصير تبلغ 150 مليون دولار.

وعند اكتمال الصفقة، ستحصل روش على كامل الحقوق لمواصلة تطوير وتصنيع المادة الفعالة «آر في تي-3101»، وتسويقها في الولايات المتحدة واليابان، إذا ما تم استيفاء المتطلبات السريرية والتنظيمية.

إضافة إلى ذلك، تلتزم روش ببدء تجارب المرحلة الثالثة العالمية على المادة الفعالية في أقرب وقت ممكن، لتوفير هذا العلاج للمرضى الذين يعانون من أمراض التهاب الأمعاء.

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