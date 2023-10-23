النفط يرتفع للأسبوع الثاني و«برنت» يزيد %1.4

المصدر: (دبي - وكالات)

ت + ت - الحجم الطبيعي

حقق النفط مكاسب أسبوعية للأسبوع الثاني على التوالي، بسبب التوترات في الشرق الأوسط، حيث حقق خام برنت مكاسب بنسبة 1.4%، في حين حقق الخام ‏الأمريكي مكاسب أسبوعية بنسبة 1.2%. ويوم الجمعة انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتاً أو 0.2% إلى 92.16 دولاراً للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر، التي انتهى أجلها بعد التسوية الجمعة، 62 سنتاً أو 0.7% إلى ‏‏88.75 دولاراً للبرميل. وانخفض عقد استحقاق شهر ديسمبر الأكثر ‏تداولاً لخام غرب تكساس الوسيط 29 سنتاً عند التسوية إلى 88.08 دولاراً ‏للبرميل.‏

وارتفعت العقود الآجلة لكلا الخامين بأكثر من دولار للبرميل خلال جلسة الجمعة وسط تزايد المخاوف من احتدام الصراع.‏

وقال جون كيلدوف، الشريك لدى أجين كابيتال في نيويورك: «يظل الشرق الأوسط ‏محط تركيز كبير في السوق بسبب المخاوف من اندلاع صراع على مستوى ‏المنطقة، الأمر الذي من المرجح أن يتسبب في انقطاع إمدادات النفط».‏

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز