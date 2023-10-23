النفط يرتفع للأسبوع الثاني و«برنت» يزيد %1.4
حقق النفط مكاسب أسبوعية للأسبوع الثاني على التوالي، بسبب التوترات في الشرق الأوسط، حيث حقق خام برنت مكاسب بنسبة 1.4%، في حين حقق الخام الأمريكي مكاسب أسبوعية بنسبة 1.2%. ويوم الجمعة انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتاً أو 0.2% إلى 92.16 دولاراً للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر، التي انتهى أجلها بعد التسوية الجمعة، 62 سنتاً أو 0.7% إلى 88.75 دولاراً للبرميل. وانخفض عقد استحقاق شهر ديسمبر الأكثر تداولاً لخام غرب تكساس الوسيط 29 سنتاً عند التسوية إلى 88.08 دولاراً للبرميل.
وارتفعت العقود الآجلة لكلا الخامين بأكثر من دولار للبرميل خلال جلسة الجمعة وسط تزايد المخاوف من احتدام الصراع.
وقال جون كيلدوف، الشريك لدى أجين كابيتال في نيويورك: «يظل الشرق الأوسط محط تركيز كبير في السوق بسبب المخاوف من اندلاع صراع على مستوى المنطقة، الأمر الذي من المرجح أن يتسبب في انقطاع إمدادات النفط».