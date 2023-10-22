نظرة إيلون ماسك المتشائمة تكبد أسهم تسلا أكبر خسائر أسبوعية في 2023

المصدر: نيويورك - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

انخفض سهم تسلا خلال تداولات الجمعة؛ ما كبده أكبر خسائر أسبوعية في ‏العام الجاري؛ حيث أنهى السهم آخر جلسات الأسبوع عند 211.99 دولاراً.‏

وبلغت خسائر سهم تسلا هذا الأسبوع أكثر من 15% بعد أن أصبح الرئيس ‏التنفيذي إيلون ماسك متشائماً بشأن قضايا الاقتصاد الكلي خلال تعليقه على نتائج ‏الربع الثالث يوم الأربعاء.‏

يمثل هذا الأسبوع الأسوأ بالنسبة لسهم تسلا هذا العام، على الرغم من أن أسهم ‏شركة صناعة السيارات الكهربائية لا تزال مرتفعة بنسبة 96% منذ بداية العام ‏حتى الآن.‏

وبالنسبة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، أعلنت تسلا تحقيق إيرادات ‏بقيمة 23.35 مليار دولار، وأرباح بقيمة 1.85 مليار دولار، وهو انخفاض مقارنة ‏بالربع السابق. وكانت الأرباح أقل من الربع نفسه من العام الماضي أيضاً.‏

وفي تعليقه على نتائج الربع الثالث، صدم الرئيس التنفيذي إيلون ماسك السوق ‏بملاحظات متشائمة للغاية بشأن الاقتصاد، وشدد على أن خفض التكاليف وخفض ‏الأسعار سيكون ضرورياً لشركة تسلا في الأرباع المقبلة.‏

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز