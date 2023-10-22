النفط يرتفع للأسبوع الثاني.. «برنت» يزيد 1.4% و«الخام الأمريكي» 1.2%

المصدر: دبي - وكالات

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حقق النفط مكاسب أسبوعية للأسبوع الثاني على التوالي، بسبب التوترات في الشرق الأوسط، حيث حقق خام برنت مكاسب بنسبة 1.4%، في حين حقق الخام ‏الأمريكي مكاسب أسبوعية بنسبة 1.2%.

ويوم الجمعة انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتاً أو 0.2% إلى 92.16 دولاراً للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر، التي انتهى أجلها بعد التسوية الجمعة، 62 سنتاً أو 0.7% إلى ‏‏88.75 دولاراً للبرميل. وانخفض عقد استحقاق شهر ديسمبر الأكثر ‏تداولاً لخام غرب تكساس الوسيط 29 سنتاً عند التسوية إلى 88.08 دولاراً ‏للبرميل.‏

وارتفعت العقود الآجلة لكلا الخامين بأكثر من دولار للبرميل خلال جلسة الجمعة وسط تزايد المخاوف من احتدام الصراع.‏

وقال جون كيلدوف، الشريك لدى أجين كابيتال في نيويورك: «يظل الشرق الأوسط ‏محط تركيز كبير في السوق بسبب المخاوف من اندلاع صراع على مستوى ‏المنطقة، الأمر الذي من المرجح أن يتسبب في انقطاع إمدادات النفط».‏

من ناحية أخرى، قالت وزارة الطاقة الأمريكية، يوم الخميس، إنها تهدف إلى شراء ما يصل إلى 6 ملايين برميل للاحتياطي النفطي الاستراتيجي مع استمرارها في تجديد المخزون بعد سحب قياسي منه.

وقال تاماس فارغا، المحلل في شركة الوساطة «بي في إم أويل أسوشيتس»: «إن العوامل الأساسية تؤدي دوراً ثانوياً مقارنة بالأحداث المأساوية في غزة».

وأدت الحرب إلى نشاط جنوني في سوق الخيارات، حيث يتخذ المستثمرون مراكز حول خطر استمرار الارتفاع في أسعار النفط. وقد تجاوز تداول خيارات الشراء الصعودية تداول خيارات البيع الهبوطية كل يوم لمدة شهر تقريباً.

ومع ذلك، حتى انتشار الصراع قد لا يؤدي إلى ارتفاع مستمر في الأسعار، حسبما قال محللو «جيه بي مورغان تشيس»، ومن بينهم ناتاشا كانيفا، في تقرير. وأضافوا أن المخاطر الجيوسياسية دفعت الأسعار بنحو 7 دولارات أعلى المستوى الذي يمكن تحقيقه لولا هذه المخاطر.

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