تراجع الأسهم الأمريكية مع ارتفاع عوائد السندات

المصدر: (عواصم - الوكالات)

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تراجعت الأسهم الأمريكية في ختام الأسبوع الماضي بعد تجاوز العائد على السندات العشرية %5 يوم الخميس للمرة الأولى منذ 16 عاماً، وهو مستوى يمكن أن يؤثر في الاقتصاد عبر رفع الفائدة على الرهن العقاري وبطاقات الائتمان وقروض السيارات.

وفي ختام التداولات، انخفض مؤشر «داو جونز» %0.85 أو 286 نقطة إلى 33127 نقطة، ليحقق خسائر أسبوعية %1.6.

وأنهى مؤشر ستاندرد آند بورز أسبوعين من المكاسب أسبوعين وتراجع %1.25 عند 4224 نقطة لينخفض في تعاملات الأسبوع الماضي %2.4. وامتدت سلسلة خسائر مؤشر «ناسداك» للأسبوع الثاني بعد انخفاضه الجمعة بنحو %1.55 بما يعادل 202 نقطة عند 12983 نقطة متراجعاً 3.15 % خلال الأسبوع. وفي الأسواق الأوروبية، تراجع مؤشر «ستوكس» %1.35 إلى 433.7 نقطة، وهو أدنى إغلاق منذ 2 يناير، ليسجل خسائر أسبوعية بنحو %3.45.

وهبط «فوتسي 100» البريطاني %1.3 وانخفض مؤشر «داكس» الألماني %1.65 وتراجع «كاك» الفرنسي %1.5.

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