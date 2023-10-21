النفط يعزز مكاسبه والذهب قرب 2000 دولار

المصدر: (لندن - رويترز)

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عززت أسعار النفط مكاسبها أمس متجهة صوب تسجيل زيادات للأسبوع الثاني وسط تزايد المخاوف من توسع نطاق الصراع في الشرق الأوسط وبالتالي تعطل الإمدادات من واحدة من أكبر مناطق إنتاج الخام في العالم.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 97 سنتاً أو 1.1 % إلى 93.35 دولاراً للبرميل خلال التعاملات. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دولاراً واحداً أو 1.1 % إلى 90.37 دولاراً. وسجل عقد استحقاق شهر ديسمبر الأكثر نشاطاً لخام غرب تكساس الوسيط 89.36 دولاراً للبرميل، مرتفعا 99 سنتاً أو 1.1 %. ويتجه كلا العقدين لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني. وارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في 3 أشهر وتتجه لتحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي.

وخلال التعاملات ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 1983.46 دولاراً للأوقية (الأونصة) بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 20 يوليو. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 % إلى 1995.70 دولاراً وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 إلى 23.20 دولاراً .

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