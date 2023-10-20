مؤشرات «وول ستريت» تتأرجح.. وأسهم «نتفلكس» تقفز 17 %

المصدر: متابعة - محمود حسن

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تأرجحت المؤشرات الرئيسة في وول ستريت، أمس، مع تأكيد جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن التضخم ما زال عنيداً ومرتفع للغاية، وأنه ربما يتطلب الأمر تباطؤ النمو الاقتصادي.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 23 نقطة أو 0.07 %، وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 6.76 نقاط، أو 0.16 %. كما زاد المؤشر ناسداك المجمع 40.50 نقطة، أو 0.30 %.

وارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسي لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له عند 4.983 %، ليقترب قليلاً من مستوى 5 % الذي يحظى بالمتابعة الجيدة. وقد تجاوز العائد علامة 5% آخر مرة في عام 2007.

«تسلا»

وانخفض سهم تسلا بأكثر من 5 %، بعد أن خالفت الشركة توقعات المحللين بشأن الأرباح والإيرادات في الربع الثالث. كما حذر الرئيس التنفيذي إيلون ماسك، من أن Cybertruck التابعة للشركة، لن تنتج الكثير من التدفق النقدي الإيجابي، بعد أكثر من عام من بدء الإنتاج.

وحققت شركة الملياردير إيلون ماسك «تسلا»، أرباحاً دون التوقعات في الربع الثالث، حيث وصلت ربحية السهم 0.66 دولار، مقارنة مع 1.05 دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، في بلغت الإيرادات 23.4 مليار دولار، مقارنة مع 21.45 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وكانت التوقعات أن تكون ربحية السهم 0.73 دولار، وأن تصل الإيرادات 24.32 مليار دولار.

«نتفلكس»

وفي الوقت نفسه، قفزت أسهم نتفلكس بما يقارب 17 %، بعد أن أعلنت شركة البث العملاقة عن أرباح الربع الثالث، التي فاقت التقديرات، وقد حصلت الشركة على دفعة من الاشتراكات القوية في مستوى الإعلانات.

وخلال الربع الثالث من العام، بلغت ربحية السهم نحو 3.73 دولارات، مقابل توقعات أشارت إلى تحقيق ‏ربحية قدرها 3.49 دولارات لكل سهم.‏ أما الإيرادات الفصلية للشركة، فقد تماشت مع توقعات المحللين عند 8.54 مليارات ‏دولار في الربع السنوي الثالث من هذا العام.‏

وبلغ إجمالي عدد المشتركين حوالي 247.15 مليون مشترك في الربع ‏الثالث، مقابل توقعات ‏Street Account‏، التي أشارت إلى عدد مشتركين بنحو ‏‏243.88 مليوناً.‏

الأسهم الأوروبية

وانخفضت الأسهم الأوروبية نحو واحد في المئة، أمس الخميس، مع تفاقم حالة العزوف عن المخاطرة، بسبب نتائج سيئة لشركات، من بينها شركة نستله للأغذية، نتيجة التوتر الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة.

وخلال التداولات، انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 %، ليصل إلى أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع.

وتراجع سهم نستله 2 % تقريباً، بعدما أعلنت الشركة السويسرية العملاقة، تسجيل نمو أقل من المتوقع في المبيعات خلال تسعة أشهر، إذ أدى ارتفاع أسعار المنتجات إلى إحجام المتسوقين عن الشراء. وهبط سهم شركة رينو الفرنسية لصناعة السيارات 4.6 %، مع تباطؤ وتيرة نمو المبيعات، بسبب انخفاض قيمة العملة.

وانخفض سهم نوكيا 1.8 %، بعدما أعلنت خططاً لخفض الوظائف، عقب تسجيلها تراجعاً في مبيعات.

مؤشرات يابانية

وأغلق المؤشر نيكاي الياباني منخفضاً بنحو 2 %، متتبعاً موجة بيع أسهم لجنى الأرباح في وول ستريت.

وأنهى المؤشر نيكاي التداولات منخفضاً 1.91 %، عند 31430.62 نقطة، وهوى سهم شركة طوكيو إلكترون لمعدات تصنيع الرقائق 4.7 %، ليكون أكبر الخاسرين على المؤشر نيكاي. وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.36 %.

كما تراجعت أسهم شركات صناعة السيارات، وهبطت أسهم كل من ميتسوبيشي موتورز 4.9 %، ونيسان 2.5 %، وتويوتا 0.9 %.

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