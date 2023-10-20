أرباح «تي إس إم سي» التايوانية تتراجع لكنها تتجاوز التوقعات

المصدر: تايبيه - وكالات

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حققت شركة أشباه الموصلات التايوانية TSMC أرباحاً وإيرادات تتجاوز توقعات المحللين في الربع الثالث من العام الجاري، مع استمرار ضعف الطلب على الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية.

وبلغ صافي الأرباح 211 مليار دولار تايواني جديد، مقارنة بتوقعات 191.43 مليار دولار تايواني جديد.

وعلى الرغم من أنه كان أكبر انخفاض في الأرباح، منذ الربع الأول من عام 2019، إلا أن أكبر شركة لتصنيع الرقائق التعاقدية في العالم فاقت توقعات المحللين، بينما بلغت الإيرادات 546.7 مليار دولار تايواني جديد (17.28 مليار دولار) مقارنة بتوقعات 540.3 مليار دولار تايواني جديد. وعلى الرغم أن إيرادات TSMC الفصلية كانت أعلى من التقديرات، إلا أنها تراجعت 10.83% على أساس سنوي، كما انخفض صافي الأرباح 24.87%.

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