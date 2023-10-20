مجموعة «دوبيزل» تبيع استثمارات تابعة لها في جنوب شرق آسيا

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مجموعة «دوبيزل»؛ الشركة المليارية (اليونيكورن) للتكنولوجيا في الشرق الأوسط، بيع بوابة «لامودي» العقارية التابعة لها في الفلبين وإندونيسيا، لشركة «ديجيتال كلاسيفايد جروب»، التي تتخذ من أستراليا مقراً لها.

ويأتي قرار مجموعة دوبيزل ببيع الأصول التابعة لها في جنوب شرق آسيا، في إطار خططها الاستراتيجية للتركيز على نمو أنشطتها التجارية الأساسية في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط الكبير وشمال أفريقيا.

وقال عمران خان المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمجموعة دوبيزل: «لقد حققنا نجاحاً باهراً، من خلال إنشاء منصة قوية وفعّالة في منطقة جنوب شرق آسيا. نرى اليوم أن اتخاذ القرار الاستراتيجي ببيع هذه المنصة، سيمنحنا الفرصة للتركيز بشكل أكبر على استغلال إمكانات النمو الهائلة في دول التعاون والشرق الأوسط الكبير وشمال أفريقيا».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز