1000 دولار في أسهم «نتفليكس» قبل 10 سنوات يساوي 7543 دولاراً اليوم

المصدر: ( نيويورك - وكالات)

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حققت «نتفليكس» نتائج قوية، بدعم من جهود الشركة في التوقف ‏عن مشاركة كلمات المرور الخاصة بالحسابات، ما زاد من عدد المشتركين في ‏خدمات الشركة.

ووفقاً لحسابات شبكة «سي إن بي سي»، إذا كنت قد استثمرت 1000 دولار في شراء سهم ‏Netflix‏ قبل عشرة أعوام، ‏فإن قيمة استثمارك سوف تكون قد قفزت بأكثر من 654 %، لتصل إلى 7543 ‏دولاراً حتى نهاية جلسة 17 أكتوبر.

وارتفع سهم الشركة بنسبة 17 % ‏منذ بداية عام 2023 حتى الآن.‏

وخلال الربع الثالث من العام، بلغت ربحية السهم نحو 3.73 دولارات، مقابل توقعات أشارت إلى تحقيق ‏ربحية قدرها 3.49 دولارات لكل سهم.‏ أما الإيرادات الفصلية للشركة، فقد تماشت مع توقعات المحللين عند 8.54 مليارات ‏دولار في الربع السنوي الثالث.‏ وبلغ إجمالي عدد المشتركين حوالي 247.15 مليون مشترك في الربع ‏الثالث، مقابل توقعات بـ ‏‏243.88 مليوناً.‏

وفي مايو الماضي، بدأت «نتفليكس» بتنبيه المشتركين بأنهم لن يتمكنوا من ‏مشاركة حساباتهم إلا مع الأشخاص الذين يقيمون معهم.‏

ومع هذه السياسة الجديدة، يتوفر للمشتركين الذين يرغبون في مشاركة حسابهم مع ‏شخص خارج أسرتهم بدفع مبلغ إضافي 7.99 دولارات شهرياً لكل ‏شخص إضافي يستخدم حسابهم.‏

بعد طرح السياسة الجديدة في شهر مايو، ارتفع متوسط الاشتراكات اليومية ‏بنسبة 102 %، وتقول الشركة إنها أضافت ‏‏8.76 ملايين مشترك عالمي خلال الربع الثالث.‏

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