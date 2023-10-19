تراجع طلبات إعانة البطالة الأمريكية إلى أدنى مستوياتها في أكثر من 8 أشهر

المصدر: واشنطن - (وكالات)

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انخفضت طلبات الحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوياتها في ثمانية أشهر الأسبوع الماضي مع استمرار الشركات في الإبقاء على موظفيها على الرغم من أسعار الفائدة المرتفعة التي تهدف لتهدئة أوضاع الاقتصاد وسوق العمل بالبلاد، مما يشير إلى نمو قوي للوظائف لشهر آخر مع استمرار الأزمة في سوق العمل.

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت 13 ألفا إلى 198 ألف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية في الأسبوع المنتهي في 14 أكتوبر.

ويعد هذا أقل معدل من نوعه منذ يناير الماضي. وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تسجيل 212 ألف طلب في ذلك الأسبوع.

انخفض المتوسط المتحرك لطلبات إعانات البطالة لمدة أربعة أسابيع، والذي يخفف بعض التقلبات من أسبوع لآخر، بمقدار ألف طلب إلى 205750.

كان 1.73 مليون شخص يحصلون على إعانات بطالة في الأسبوع المنتهي في 7 أكتوبر، أي بزيادة حوالي 29 ألف طلب مقارنة بالأسبوع السابق.

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