مؤشرات وول ستريت تتأرجح.. وأسهم تسلا تتراجع 5 % ونتفلكس تقفز 17 %

المصدر: متابعة - محمود حسن

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ارتفعت المؤشرات الرئيسة في وول ستريت، اليوم الخميس، مع استهلال تسلا ونتفليكس لموسم إعلان نتائج الأعمال المالية الفصلية ببداية قوية، بينما تراجعت عوائد سندات الخزانة عن أعلى مستويات في الجلسة، قبل تصريحات من المقرر أن يدلي بها جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي).

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 23 نقطة أو 0.07 %، وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 6.76 نقاط، أو 0.16 %. كما زاد المؤشر ناسداك المجمع 40.50 نقطة، أو 0.30 %.

وارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسي لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له عند 4.983 %، يوم الخميس، ليقترب قليلاً من مستوى 5 % الذي يحظى بالمتابعة الجيدة. وقد تجاوز العائد علامة 5 ٪ آخر مرة في عام 2007.

وجاءت مطالبات البطالة الأسبوعية أقل من 200 ألف، وهي علامة أخرى على استمرار القوة في الاقتصاد، على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة.

تسلا

وانخفض سهم تسلا بأكثر من 5 ٪، بعد أن خالفت الشركة توقعات المحللين بشأن الأرباح والإيرادات في الربع الثالث. كما حذر الرئيس التنفيذي إيلون ماسك، من أن Cybertruck التابعة للشركة، لن تنتج الكثير من التدفق النقدي الإيجابي، بعد أكثر من عام من بدء الإنتاج.

حققت شركة الملياردير إيلون ماسك «تسلا»، أرباحاً دون التوقعات في الربع الثالث، حيث وصلت ربحية السهم 0.66 دولار، مقارنة مع 1.05 دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، في بلغت الإيرادات 23.4 مليار دولار، مقارنة مع 21.45 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وكانت التوقعات أن تكون ربحية السهم 0.73 دولار، وأن تصل الإيرادات 24.32 مليار دولار.

نتفلكس

وفي الوقت نفسه، قفزت أسهم نتفلكس بأكثر من 16 ٪، بعد أن أعلنت شركة البث العملاقة عن أرباح الربع الثالث، التي فاقت التقديرات، وقد حصلت الشركة على دفعة من الاشتراكات القوية في مستوى الإعلانات.

وخلال الربع الثالث من العام، بلغت ربحية السهم نحو 3.73 دولارات، مقابل توقعات أشارت إلى تحقيق ‏ربحية قدرها 3.49 دولارات لكل سهم.‏ أما الإيرادات الفصلية للشركة، فقد تماشت مع توقعات المحللين عند 8.54 مليارات ‏دولار في الربع السنوي الثالث من هذا العام.‏

وبلغ إجمالي عدد المشتركين حوالي 247.15 مليون مشترك في الربع ‏الثالث، مقابل توقعات ‏Street Account‏، التي أشارت إلى عدد مشتركين بنحو ‏‏243.88 مليوناً.‏

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