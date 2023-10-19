«نوكيا» تعلن إلغاء 14 ألف وظيفة بسبب تراجع أرباحها 69 %

المصدر: هلسنكي - (أ ف ب)

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أعلنت شركة الاتصالات الفنلندية العملاقة نوكيا، أنها تنوي خفض قوتها العاملة بمقدار 14 ألف وظيفة، بعد انخفاض أرباحها في الربع الثالث من العام الجاري.

وقال بيكا لوندمارك الرئيس التنفيذي للشركة، في بيان «في الربع الثالث، شهدنا تأثيراً متزايداً لتحديات الاقتصاد الكلي على أعمالنا».

وبعد نشر النتائج، انخفض سعر سهم نوكيا بنسبة 2 في المئة إلى 3.26 يوروات خلال التداولات.

وسجلت المجموعة انخفاضاً نسبته 69 % في أرباح الربع الثالث، التي بلغت 133 مليون يورو (140 مليون دولار)، مقارنة بالعام السابق.

وأعلنت نوكيا عن خطط لخفض العدد الحالي من العاملين من 86 ألفاً إلى 72 ألفاً.

ويفترض أن يحقق برنامج التوفير الخاص للمجموعة خفضاً في التكاليف يبلغ 1.2 مليار يورو بحلول 2026، ويستهدف خصوصاً شبكات الهاتف المحمول والخدمات السحابية والشبكات.

وقال بيكا لوندمارك إن «أصعب القرارات التي يجب اتخاذها، هي تلك التي تؤثر في موظفينا».

وشهدت الشركة المنتجة لمعدات الاتصالات التي تخوض معركة على شبكات الجيل الخامس مع منافستها السويدية إريكسون، وشركة هواوي الصينية، انخفاضاً في مبيعاتها بنسبة 20 في المئة في الربع الثالث، مقارنة بأرقام 2022.

وبلغت قيمة المبيعات 4.982 مليارات يورو في الربع الثالث 2023.

وقال المسؤول نفسه «شهدنا بعض التباطؤ في وتيرة نشر شبكات الجيل الخامس في الهند، ما يعني أن النمو هناك لم يعد كافياً لتعويض التباطؤ في أمريكا الشمالية».

مع ذلك، تتوقع نوكيا «تحسناً» في أنشطة شبكتها «في الفصل الرابع».

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