أرباح «نتفلكس» تتجاوز التوقعات في الربع الثالث بأكثر من 247 مليون مشترك جديد

المصدر: نيويورك - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت «نتفلكس» عن تحقيق نتائج قوية في الربع الثالث، بدعم من جهود الشركة في التوقف ‏عن مشاركة كلمات المرور الخاصة بالحسابات، ما زاد ن عدد المشتركين في ‏خدمات الشركة.‏

وبلغت ربحية السهم نحو 3.73 دولارات مقابل توقعات أشارت إلى تحقيق ‏ربحية قدرها 3.49 دولارات لكل سهم.‏

أما الإيرادات فقد تماشت مع توقعات المحللين عند 8.54 مليارات ‏دولار في الربع السنوي الثالث من هذا العام.‏

وبلغ إجمالي عدد مشتركي «نتفلكس» نحو 247.15 مليون مشترك في الربع ‏الثالث، مقابل توقعات أشارت إلى عدد مشتركين بنحو ‏‏243.88 مليوناً.‏

وارتفعت أسهم الشركة نحو 10% بعد إغلاق جرس التداول، وزادت بأكثر من 17% ‏منذ بداية عام 2023 حتى الآن.‏

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز